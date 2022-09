Formule 1 onthult kalender voor seizoen 2023 met 24 Grands Prix

De kalender van de Formule 1 is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Daar waar de koningsklasse decennialang tussen de 15 en 18 races per seizoen afwerkte, telde het schema voor 2022 aanvankelijk maar liefst 23 races. De Russische Grand Prix viel uiteindelijk nog af wegens de oorlog in Oekraïne, maar met 22 races is dit nog altijd een van de langste F1-jaargangen ooit. Inmiddels is ook duidelijk hoe de kalender voor 2023 uit gaat zien. De World Motor Sport Council van de FIA heeft via een digitale stemronde groen licht gegeven voor een recordaantal van 24 Grands Prix.

De Formule 1 reist in 2023 af naar drie locaties die in 2022 niet op het programma stonden. Allereerst keert de Grand Prix van China terug op de kalender, nadat het treffen op Shanghai International Circuit sinds het begin van de coronapandemie niet verreden kon worden. Een andere terugkerende race is de GP van Qatar, die in 2021 voor het eerst werd georganiseerd. De enige geheel nieuwe race is de GP van Las Vegas, wat op zaterdag 18 november de voorlaatste race van het seizoen wordt. De nieuwe en terugkerende races gaan ten koste van de Franse Grand Prix, wat betekent dat Paul Ricard volgend seizoen geen F1-race meer heeft.

Bahrein opnieuw opener, afsluiting traditiegetrouw in Abu Dhabi

Net als dit jaar mag het Bahrain International Circuit het Formule 1-seizoen aftrappen in 2023. Dat gebeurt op 5 maart. Opvallend is dat de Azerbeidzjaanse GP niet half juni, maar eind april al wordt verreden als vijfde race van het seizoen. De GP van Emilia-Romagna gaat naar 21 mei, terwijl de Spaanse GP nu een week ná de GP van Monaco wordt gehouden. Door het wegvallen van Frankrijk is de GP van België nu de laatste race voor de zomerstop, terwijl de Grand Prix van Nederland de eerste race na de onderbreking wordt. De race op Circuit Zandvoort staat gepland voor 27 augustus. Het seizoen wordt traditiegetrouw afgesloten met de GP van Abu Dhabi, die op 26 november 2023 moet plaatsvinden.

F1 clasht niet met 24 uur van Le Mans

Een van de klachten over de F1-kalender van de afgelopen jaren was het inplannen van een Grand Prix op het moment dat de 24 uur van Le Mans wordt verreden. Voor 2023 is een clash echter bewust voorkomen, zo stelt FIA-president Mohammed ben Sulayem. "De 24 races op de F1-kalender voor 2023 is bewijs voor de groei en de aantrekkingskracht van de sport op een wereldwijde schaal. Het toevoegen van nieuwe locaties en het behouden van traditionele evenementen onderstrepen de solide wijze waarop de FIA de sport overziet. Ik ben blij dat we het nieuwe tijdperk met spannende F1-races in 2023 naar een grotere schare fans kunnen brengen. Bij het opstellen van de F1-kalender voor 2023 hebben leden van het WMSC ook rekening gehouden met de timing van de 24 uur van Le Mans."

Opvallend aan de F1-kalender voor 2023 is dat diverse races niet gegroepeerd zijn op basis van locatie, iets waar de koningsklasse wel naar streefde om onnodige reizen rond de wereld te voorkomen. Met name de races in Noord-Amerika liggen qua data ver uit elkaar. Zo wordt Miami op 7 mei bezocht, staat de GP van Canada voor 18 juni gepland, komt F1 op 22 oktober naar Austin en wordt er dus op 18 november in Las Vegas gereden.

Formule 1 kalender 2023:

Datum Race Locatie 5 maart Grand Prix van Bahrein Sakhir 19 maart Grand Prix van Saudi-Arabië Jeddah 2 april Grand Prix van Australië Melbourne 16 april Grand Prix van China Shanghai 30 april Grand Prix van Azerbeidzjan Baku 7 mei Grand Prix van Miami Miami 21 mei Grand Prix van Emilia-Romagna Imola 28 mei Grand Prix van Monaco Monte Carlo 4 juni Grand Prix van Spanje Barcelona 18 juni Grand Prix van Canada Montreal 2 juli Grand Prix van Oostenrijk Spielberg 9 juli Grand Prix van Groot-Brittannië Silverstone 23 juli Grand Prix van Hongarije Hungaroring 30 juli Grand Prix van België Spa-Francorchamps 27 augustus Grand Prix van Nederland Zandvoort 3 september Grand Prix van Italië Monza 17 september Grand Prix van Singapore Marina Bay 24 september Grand Prix van Japan Suzuka 8 oktober Grand Prix van Qatar Losail 22 oktober Grand Prix van Amerika Austin 29 oktober Grand Prix van Mexico Mexico-Stad 5 november Grand Prix van Brazilië Interlagos 18 november Grand Prix van Las Vegas Las Vegas 26 november Grand Prix van Abu Dhabi Yas Marina