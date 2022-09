Rosberg: Norris kan F1-carrière Piastri meteen de nek omdraaien

Na getouwtrek tussen Alpine en McLaren heeft de Contract Recognition Board deze maand bepaald dat Oscar Piastri volgend jaar bij McLaren zijn F1-debuut gaat maken. Hij krijgt daar meteen een flinke uitdaging voor de kiezen met Lando Norris als teamgenoot. De nog altijd pas 22-jarige Brit presteert al enkele seizoenen op hoog niveau en heeft Daniel Ricciardo deels de das omgedaan met zijn sterke resultaten. Norris rekende de afgelopen twee jaar op consistente basis af met de meervoudig GP-winnaar uit Perth en dus verwacht Nico Rosberg dat Piastri voor een grote uitdaging staat in 2023.

"Het wordt lastig voor Oscar om daar goed te presteren. Lando is van wereldklasse, hij is kampioensmateriaal en dus gaat het niet makkelijk worden om daar beter te presteren dan Daniel. Hij is een meervoudig racewinnaar en een van de beste coureurs ter wereld, maar hij heeft het zwaar tegen Lando. Bedenk je dan dat Oscar helemaal nieuw is in de sport!", zegt Rosberg in gesprek met Sky Sports. "Alles wijst erop dat Oscar een toekomstige superster is, maar ik wil niet geloven dat Ricciardo plotseling is vergeten hoe hij snel moet rijden. Daarom denk ik dat Lando degene is die als een wereldkampioen presteert, hij rijdt momenteel zo ongelofelijk goed. Ik denk dus echt dat het volgend jaar een enorme uitdaging wordt voor Oscar om in de buurt van Lando te komen."

Alpine leidde Piastri sinds 2020 op en verwachtte hem in 2023 dan ook in te zetten als vervanger van de naar Aston Martin vertrokken Fernando Alonso. McLaren stak daar echter een stokje voor door snel en slim te handelen, maar Rosberg waarschuwt dat de overgang van Piastri naar de Britse renstal niet zonder risico's is. "Het is echt een heel moedige actie van Oscar. Of hij verslaat Lando, of hij ligt in principe weer uit de sport", aldus de wereldkampioen van 2016. "Dat is dus heel zwaar, maar hij gelooft in zichzelf. En als je denkt dat je zo goed bent, dan moet je ervoor gaan. Als je een jonge coureur bent, je de kans hebt om voor McLaren te racen en je bent vrij om erheen te gaan, dan moet je die kans aangrijpen. Dit soort mogelijkheden komen niet vaak langs, dus hij heeft alles goed gedaan."