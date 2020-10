Brown: Racing Point niet transparant genoeg over corona Stroll

Stroll miste de Grand Prix op de Nürburgring vanwege ziekte. Bij een coronatest die hij op zondag liet afnemen na thuiskomst in Zwitserland bleek hij besmet met het coronavirus. Pas eerder deze week bracht de Canadees dat naar buiten, terwijl de FIA niet heel veel eerder werd ingelicht door Racing Point. Het team schoot vervolgens in de verdediging over het handelen rondom de positieve test, maar kreeg desondanks een waarschuwing van de FIA voor het trage doorgeven van de positieve test.

McLaren was in Australië het eerste team dat kampte met een coronageval en Brown zette vraagtekens bij het besluit van Racing Point om Stroll niet vaker te laten testen. “Bij McLaren staan onze mensen op de eerste plaats. We nemen geen risico’s, we gokken niet. We erkennen hoe gevaarlijk dit is en we willen garanderen dat iedereen gezond blijft en dat we Grands Prix kunnen blijven organiseren. Als je kijkt naar het incident bij Racing Point - of de incidenten - dan zou ik iemand die zich niet goed voelt dagelijks laten testen.”

“Toen wij in Australië iemand hadden die zich niet goed voelde, toen hebben we snel het besluit genomen om te isoleren”, vervolgt de Amerikaan. “En toen de test positief bleek, het team geïsoleerd en uiteindelijk wisten we dat we hierdoor niet konden racen. Ik weet dat de dokter dacht dat de test niet positief zou zijn. Misschien moet dat, achteraf gezien, anders zijn. Ik weet niet wie de dokter was. Misschien was het Dr. Mallya, Dr. Seuss, misschien wel Dr. Dre. Maar misschien moeten we de volgende keer testen als iemand symptomen heeft, want we weten hoe gevaarlijk het is.”

Brown hamert op transparantie

Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer verklaarde donderdag nog dat zijn team ‘vaker test dan alle andere bedrijven ter wereld’. Brown vraagt zich af hoe het team zo zeker kan zijn van een dergelijke claim en benadrukt ook het belang van transparantie tussen alle betrokkenen in de paddock van de F1. “Ik weet niet wat van iedereen de testprotocollen zijn. Ik weet hoe vaak wij testen. Ik heb net gehoord dat Racing Point vaker test dan alle andere bedrijven ter wereld. Ik weet niet hoe je dat wil bewijzen.”

“Wat ik wel weet is dat wij snel naar iedereen gecommuniceerd hebben toen wij ons probleem hadden in Australië, want ik denk dat we een morele verplichting hebben richting de gezondheid van mensen. Zij moeten zich daarvan bewust zijn, wat volgens mij precies is wat Mercedes deed toen ze hun incident hadden. Dus nogmaals, ik ken niet alle details, ik weet alleen wat ik hoor en zie, maar het lijkt erop dat er niet onmiddellijk transparantie was. Voor een entiteit die zoveel test als dat zij doen, weet ik dat wij als McLaren mensen die zich niet goed voelen dagelijks laten testen, ervoor zorgen dat die persoon gezond is en niets overdraagt, en iedereen zouden isoleren die direct met die persoon in contact stond.”

Met medewerking van Luke Smith