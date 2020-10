Marko: "Vragen Verstappen naar mening over rijderskeuze 2021"

De druk op Albon is groot en in de voorbije weken ook nog weer toegenomen. Waar zijn eerste F1-podium op Mugello werd gezien als een omslagpunt is dat nadien niet het geval gebleken. Dubbele nulscores in Rusland en Duitsland hebben de zaak geen goed gedaan, waarbij vooral zijn optreden op de Nürburgring opzien baarde. Het incident met AlphaTauri-collega Daniil Kvyat zorgde voor gefronste wenkbrauwen, evenals de opmerking 'they race me so hard'.

Horner heeft al aangegeven dat Albon zijn stoeltje snel moet 'claimen' en daardoor goed voor de dag moet komen op de circuits van Portimao en Imola. Mocht dat niet het geval blijken, dan hebben de Red Bull-kopstukken al aangegeven buiten de deur te gaan kijken voor de vervanging van Albon. Of zoals Horner vanuit Portimao liet weten: "Als we uiteindelijk op zoek moeten naar een andere oplossing, dan zullen we buiten de rijderspool van Red Bull kijken. Ook al omdat er niemand beschikbaar is die wij er zomaar in willen zetten. Bovendien zijn er voldoende goede coureurs op de markt die voor volgend jaar nog zonder zitje zitten."

Door die laatste woorden gaat de blik al snel op Sergio Perez en Nico Hülkenberg. Eerstgenoemde is interessant vanwege de financiële steun uit Mexico, laatstgenoemde maakte recent een goede indruk met zijn invalbeurten en onderhoudt ook een goede relatie met Verstappen. Dat laatste klinkt marginaal, maar kan achter de coulissen toch van belang blijken. "Wat betreft de rijderskeuze vragen we Max ook naar zijn mening, al kennen we zijn voorkeur eigenlijk al wel", aldus Marko in gesprek met F1 Insider. Om daarna zelf al even op Hülkenberg te zinspelen. "Of die coureur Nederlands kan praten of niet, is daarbij niet van doorslaggevend belang. De voertaal in ons team is toch Engels."

Verstappen laat zich logischerwijs niet publiekelijk uit over het rijdersvraagstuk van Red Bull richting volgend jaar. Als hij in gesprek met enkele Nederlandse media wordt geconfronteerd met de worsteling van Albon, luidt het summiere antwoord: "Dat is uiteindelijk niet mijn probleem." Verstappen wacht het besluit naar eigen zeggen rustig af. "Ik focus me volledig op mezelf en zie wel wat er naast mij gebeurt richting volgend jaar. Dat is uiteindelijk ook niet aan mij."

