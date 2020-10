Williams: Russell niet veranderd door speculatie over toekomst

De F1-toekomst van Russell staat onder druk nadat de nieuwe eigenaren van Williams flirten met Sergio Perez. In juli maakte het team nog bekend dat de beide huidige rijders voor volgend seizoen behouden zouden blijven, maar de nieuwe eigenaren van de renstal zoeken naar extra budget. Sergio Perez zou daarin een bepalende rol kunnen spelen. Russell werkte zaterdag in Portimao weer een bijzonder sterke kwalificatie af, hij eindigde als veertiende. Die prestatie kwam een dag nadat ook Mercedes-baas Toto Wolff, die doorgaans een flinke vinger in de pap heeft, verklaarde dat hij weinig voor Russell kon doen om diens toekomst in de koningsklasse veilig te stellen.

Williams-teambaas Simon Roberts worstelde zich vrijdag behoorlijk stuntelig door vragen over de geruchten rond Russell en Perez, maar wist nog wel te verklaren dat er ‘niets veranderd’ is ten opzichte van de aankondiging die men in juli deed. Gevraagd hoe Russell met de situatie omgaat, zei head of vehicle performance Dave Robson: “Wat betreft zijn aanpak en houding is er niets veranderd. Hij is hetzelfde en hij doet het goed, misschien wel beter. Wat dat betreft is hij hetzelfde gebleven.”

Russell is ongeslagen in kwalificaties, hij staat 32-0 voor op zijn teamgenoten. In Portugal haalde hij voor de zevende keer dit seizoen Q2. Zijn uitstekende prestatie in de kwalificatie werd volgens Robson mede mogelijk gemaakt door de rommelige sessies in aanloop naar zaterdagmiddag. “Dan zie je dat de echt goede coureurs boven komen drijven. Ik bedoel, hij is een groot talent en kan op zaterdagmiddag iets speciaals laten zien. Maar zeker dit weekend heeft hij zich laten zien. Hij was vrijdag in ieder geval beter met de testonderdelen op de wagen van Nicholas [Latifi] en de chassiswissel van vrijdag op zaterdag. Ik denk dat George heel sterk is geweest om het momentum gedurende een weekend mee te pakken.”

Met medewerking van Luke Smith