Brown: F1-budgetplafond moet worden nageleefd zoals technische regels

De afgelopen maanden heeft de FIA de financiële boekhouding van de Formule 1-teams over het seizoen 2021 onder de loep genomen om te zien of zij zich hebben gehouden aan het budgetplafond van 145 miljoen dollar. Nadat tijdens de GP van Singapore vermoedens ontstonden dat Red Bull Racing en Aston Martin vorig jaar meer hadden uitgegeven, zou de FIA afgelopen woensdag eigenlijk duidelijkheid scheppen over welke teams zich wel en niet aan het budgetplafond hebben gehouden. Het uitdelen van de certificaten is echter uitgesteld tot de maandag na de GP van Japan. Waarom de FIA tot uitstel heeft besloten, weet McLaren CEO Zak Brown niet. Wel hamerde hij vrijdag in Bathurst op het belang dat overtredingen op dezelfde manier bestraft worden als overtredingen van andere reglementen.

"Ik weet niet meer dan alle anderen. De certificaten zouden woensdag uitgereikt worden en dat is nu uitgesteld tot maandag, wat betekent dat ze om een of andere reden nog niet klaar zijn. Op basis van speculatie kan je aannemen dat één of twee teams zich er niet aan hebben gehouden. Ik weet niet of dat het geval is", zegt Brown over de vermeende overtredingen van het budgetplafond. "Het budgetplafond is van kritiek belang en we moeten er zeker van zijn dat er gehandhaafd wordt. Als iemand zich er niet aan houdt, dan moeten daar de juiste straffen op staan. Die moeten niet alleen financieel, maar ook sportief of technisch van aard zijn. Als je regels van het technische of sportieve reglement overtreedt, krijg je straf, en dat moet bij het financiële reglement niet anders zijn. Als iemand te veel heeft uitgegeven, dan geeft dat ze een oneerlijk voordeel op de baan en daar moet snel en adequaat mee omgegaan worden."

Tijdens het F1-weekend in Singapore lieten diverse teams zich al uit over de kwestie. Zo zijn Red Bull en Aston Martin er allebei van overtuigd dat zij het budgetplafond niet hebben overschreden, terwijl eerstgenoemde zelfs overwoog stappen te ondernemen tegen enkele concurrenten wegens laster. Zo stelden Ferrari en Mercedes dat er hard opgetreden moet worden tegen overschrijdingen van het budgetplafond. Op donderdag in Suzuka liet Lewis Hamilton nog weten dat hij in zijn jacht op de wereldtitel van 2021 werd gehinderd door de beperkingen van het budgetplafond. Die strijd verloor hij uiteindelijk nipt van Max Verstappen.