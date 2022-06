Hoewel Williams in Montreal niet de snelste auto had, beschikte de formatie uit Grove wel over de rapste monteurs. Binnen 2,38 seconden werd de FW44 van Alexander Albon in rondje 48 van nieuwe banden voorzien. Eén omloop voor die pitstop klaarde AlphaTauri dat klusje op de auto van Yuki Tsunoda in 2,39 seconden, alvorens hij de AT03 op knullige wijze in de muur parkeerde bij het uitrijden van de pits. De Japanner werd in de beginfase van de race al eens in 2,42 seconden op nieuw rubber getrakteerd. AlphaTauri bleek in Canada het team in vorm met de tweede, derde, zevende en tiende plek in de top-tien van snelste pitstops.

Op de plaatsen vier en vijf staan de mannen van respectievelijk Aston Martin en Red Bull Racing. Sebastian Vettel dook in rondje vijf naar binnen en stond 2,46 seconden stil bij zijn team. Max Verstappen, racewinnaar op het Circuit Gilles Villeneuve, wisselde in de ronde 43 in 2,47 seconden naar de harde compound. De top-tien werd gecompleteerd door Nicholas Latifi (P6), Pierre Gasly (P7), wederom Vettel op de achtste stek, Albon op de negende positie en opnieuw Gasly op P10.

Records werden in Canada niet verbroken. Ferrari leidt nog steeds met de snelste pitstop. In Barcelona hadden zij hier 2,23 seconden voor nodig bij Charles Leclerc. Red Bull Racing volgt op 2,27 seconden, met McLaren met exact dezelfde tijd op P3. In het DHL Fastest Pit Stop-klassement gaan de Oostenrijkers aan de leiding met 216 punten. McLaren volgt op P2 met 197 stuks en Ferrari zit daar weer achter met 113. De formatie uit Milton Keynes leidt dus het rijderskampioenschap, het constructeurkampioenschap én het klassement voor de Fastest Pitstop Award.

De vijf snelste pitstops tijdens de GP van Canada:

Pos. Team Coureur Tijd (sec) Ronde 1 Williams Alexander Albon 2.38 48 2 AlphaTauri Yuki Tsunoda 2.39 47 3 AlphaTauri Yuki Tsunoda 2.42 9 4 Aston Martin Sebastian Vettel 2.46 5 5 Red Bull Max Verstappen 2.47 43