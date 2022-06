Teamgenoot Sergio Perez is ondanks zijn uitvalbeurt in Montreal nog altijd de naaste belager van Verstappen, maar zag zijn achterstand oplopen tot bijna twee overwinningen. Ook nummer drie in de WK-stand Charles Leclerc liep averij op in de titelstrijd. De Monegask moest door een motorische gridstraf van de laatste startrij vertrekken in Montreal, waarna hij ondanks een langzame pitstop nog vijfde wist te worden op het Île Notre-Dame. Een sterk staaltje schadebeperking, maar desondanks staat hij nu 49 punten achter op Verstappen.

Op de vraag of Verstappen nog te stoppen is in 2022, laat Damon Hill bij Sky weten dat de tegenstanders van de Nederlander vooral met zichzelf lijken te worstelen. “Het lijkt erop dat zijn uitdagers het vooral moeilijk hebben met zichzelf”, zegt de wereldkampioen van 1996. “Ferrari had in Canada niets in te brengen tegen Red Bull en blijft maar met mechanische problemen kampen, waardoor Leclerc achteraan moest starten en zich door het veld naar voren moest vechten. Ze hebben daar echter ook nog wat meer snelheid nodig om het tij te kunnen keren in het gevecht met Red Bull.”

Mika Hakkinen constateert dat Verstappen de touwtjes stevig in handen heeft in het kampioenschap. “Voorafgaand aan het weekend bestond er al geen twijfel over dat Max het kampioenschap controleert en het resultaat in Montreal bevestigde nog eens dat het pakket van Red Bull op dit moment simpelweg te sterk is”, aldus de tweevoudig Formule 1-kampioen in zijn column voor Unibet. “Ze hebben topsnelheid, een goede balans en een auto waarmee Max op elk type circuit uit de voeten kan. Montreal is een baan waar je van alles een beetje nodig hebt. Vertrouwen onder het remmen en low speed performance, maar ook goede tractie voor de rechte stukken waarop je kan inhalen. De auto van Max leek op al die punten briljant te zijn.”

De winnaar van de Grand Prix van Canada van 1999 oppert nog wel een punt van zorg. “Het enige probleem voor Red Bull lijkt de betrouwbaarheid te zijn. We zagen tijdens de race opnieuw een mankement bij Sergio Perez. Dat zal het team wel nerveus hebben gemaakt, aangezien het op die dag van groot belang was dat Max echt zou profiteren van het feit dat titelrivaal Charles Leclerc achteraan moest starten. Dat Max uiteindelijk een fantastisch resultaat wist te boeken, zal een grote opluchting voor ze zijn geweest. Betrouwbaarheid lijkt het enige te zijn waar Max, Checo en het team zich momenteel zorgen over zouden moeten maken.”

Volgens Hakkinen heeft Ferrari het in de strijd om de wereldtitel niet meer in eigen hand. “Ferrari heeft een snelle auto, maar hij is ook fragiel”, merkt de Fin op. “Teambaas Mattia Binotto heeft echter gelijk als hij zegt dat het beter is om een snelle wagen te hebben met betrouwbaarheidsproblemen dan een langzame auto die altijd finisht. Als het team de problemen met de betrouwbaarheid onder controle krijgt, kunnen Charles en Carlos het Red Bull zeker weer moeilijk maken, al wordt het niet eenvoudig om dat gat van 49 punten tussen Max en Charles te dichten. Niet alleen zal Ferrari wat races moeten gaan winnen, ook moeten ze hopen dat Max nog tegen problemen aanloopt.”

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Canada