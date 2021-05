De Israëlische testcoureur van het team uit Grove legt flink wat centjes neer om dit jaar enkele trainingssessies te mogen rijden. Eerder kwam hij al voor het team in actie tijdens de pre-seasontest in Bahrein en nu mag hij dus op het Circuit de Barcelona-Catalunya de FW43B de sporen geven.

"Ik kan niet wachten om weer in de auto te stappen. Barcelona was vorig jaar mijn eerste VT1-sessie en we hebben sindsdien grote vooruitgang geboekt. Ik kijk ernaar uit om dat op de baan te laten zien", aldus de 26-jarige coureur die dit jaar actief is in de Formule 2.