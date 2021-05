Beperkt aantal fans welkom bij Grand Prix van Spanje

Vanaf aankomende zondag is de noodtoestand in Spanje niet langer van kracht en komt het normale leven langzaam weer op gang. Op de dag van de Spaanse Grand Prix worden duizend fans toegelaten op het circuit van Barcelona. Het gaat om mensen die een lidmaatschap bij het circuit hebben. Zij kunnen zich via de site van het circuit registreren. Omdat het circuit veel meer dan duizend leden heeft, moet er geloot worden wie daadwerkelijk toegelaten kan worden bij de wedstrijd.

De duizend gelukkigen kunnen de race vanaf de hoofdtribune aanschouwen en krijgen een vaste zitplaats toegewezen. Wel geldt een mondkapjesplicht, ook mag er niet gerookt, gegeten en gedronken worden. Wel is er een mogelijkheid om eten en drinken te kopen, dat op een speciaal daarvoor bestemde plek genuttigd kan worden. Voordat fans toegang krijgen tot het circuit zal hun temperatuur gecontroleerd worden.

Josep Lluís Santamaría, de algemeen manager van het Circuit de Barcelona-Catalunya, zei: “Het is belangrijk om de poorten van weer open te stellen voor onze leden, die een belangrijk aandeel hebben in de geschiedenis van het circuit en dit grote evenement. We hebben de kans om op een veilige manier een sportevenement open te stellen voor publiek. We zijn blij dat we de eerste stappen kunnen zetten om onze faciliteiten weer te openen. Ondanks dat het een klein aantal is, zijn we verheugd dat we de liefhebbers van de sport weer mogen verwelkomen.