In een rommelig weekend onder listige omstandigheden moest Max Verstappen erkennen dat de zege te hoog gegrepen was. Op zaterdag liep hij pole-position mis door het overschrijden van de baanlimieten en op zondag was het racetempo van Mercedes iets beter. Verstappen miste topsnelheid in sector drie, waardoor P2 het maximaal haalbare bleek. De Nederlander kon daar na afloop best mee leven en juist dat laat volgens Brawn zien dat de houding van Verstappen ietwat is veranderd.

Meer oog voor het WK, constant scoren als devies

"Het is duidelijk dat Max Verstappen dit kampioenschap anders aanpakt. Dat komt doordat hij eindelijk een auto heeft waarmee hij de titel kan pakken. Zijn mindset is veranderd, hij kijkt veel meer naar het totaalplaatje van het kampioenschap", zo laat Brawn in zijn column voor de Formule 1 weten. "Die verandering is ook noodzakelijk voor een titelkandidaat. Als je een weekend niet de snelste man bent, dan moet de focus liggen op consolideren en toeslaan als de kans zich voordoet, bijvoorbeeld bij technische problemen van een rivaal of een safety car-fase."

Het is precies wat Red Bull in de achtbaan van de Algarve heeft gedaan. "Als Lewis een probleem had gekregen of als Mercedes een fout had gemaakt, dan zat Max op de juiste plek om te reageren. Alhoewel de race frustrerend voor hem was, kan hij nu wel zien dat Red Bull scherp is en kan hij ook beseffen dat dit kampioenschap een eb en vloed beweging zal kennen", analyseert Brawn. Waar het in Portugal eb was voor Red Bull, kan dat in Barcelona - overigens een goede graadmeter - weer anders zijn. "Barcelona zal in ieder geval anders zijn qua omstandigheden en natuurlijk qua circuit lay-out. Monaco wordt al helemaal een interessant evenement, aangezien beide teams daar naar verwachting sterk zijn. We hebben nu drie races op totaal verschillende circuits gehad en iedere race heeft een serieus gevecht tussen Max en Lewis opgeleverd. Dat belooft veel goeds voor een fascinerende titelstrijd dit jaar."

Hamilton op ander niveau door strijd met Verstappen

Zo'n titelstrijd tilt Hamilton ook nog naar een hoger niveau, ziet Brawn. "Lewis moest afgelopen zondag hard werken voor de overwinning. Het laat goed zien hoe de constante dreiging van Red Bull en Max hem naar een ander niveau tillen. Lewis heeft in de afgelopen jaren wel tegenstand van zijn teamgenoot gehad, maar moest niet omgaan met een bedreiging van buitenaf. Tot dusver gaat Lewis als een zevenvoudig wereldkampioen met deze uitdaging om."

VIDEO: De andere mindset van Verstappen, de strijd met Hamilton en de verdere GP van Portugal besproken