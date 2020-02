Williams maakt presentatiedatum 2020-auto wereldkundig

Williams baarde vorig jaar vooral opzien in negatief opzicht, bovenal door de 2019-auto te laat klaar te hebben voor de eerste wintertest in Barcelona. Vanaf dat moment liep men achter de feiten aan en was duidelijk dat 2019 een enorme lijdensweg zou worden. Dit jaar verwacht waarnemend teambaas Claire Williams zo'n scenario te kunnen voorkomen en denkt ze wel vanaf de eerste minuut van de partij te zijn.

Om deze woorden extra kracht bij te zetten, heeft het team uit Grove alvast de presentatiedatum van de nieuwe bolide wereldkundig gemaakt. Op 17 februari zal men 's ochtends de 2020-auto, de FW43, in volle glorie aan het mondiale publiek tonen. De onthulling is dus twee dagen voor de eerste test, op dezelfde dag als Racing Point. Een grootste presentatie komt er overigens niet, Williams laat weten dat het enkel en alleen om een online presentatie gaat.

Met de FW43 hoopt Williams zich vooral te herstellen van een desastreus seizoen. De gevallen grootmacht pakte vorig jaar slechts één schamel puntje en reed voor de rest tamelijk kleurloos rond. Daarnaast haalde het team meermaals het nieuws vanwege de penibele financiële situatie. Het leidde onder meer tot een tekort aan onderdelen gedurende het seizoen. Het vertrek van Robert Kubica betekende in financieel opzicht een nieuwe aderlating, al heeft Williams dat met de gefortuneerde Nicholas Latifi snel opgevangen. De Canadees zal dit jaar zijn Formule 1-debuut maken als teamgenoot van Mercedes-protegé George Russell.

