Aston Martin CEO verwacht podiumplekken met F1-team in 2021

De kogel is eindelijk door de kerk: Racing Point-eigenaar Lawrence Stroll kocht met zijn consortium een belang in het noodlijdende Aston Martin. Onderdeel van de deal was dat Aston Martin in 2021 de nieuwe naamgever wordt van het F1-team van Stroll. Daarnaast zal het automerk aan het eind van dit jaar een punt achter de sponsoring van Red Bull Racing zetten.

Andy Palmer, CEO van Aston Martin, is niet bang voor een stap terug. Hij gaat van een team uit de voorhoede (Red Bull) immers naar een uit het middenveld (Racing Point). "Dat geeft ons juist een uitdaging. En als je met de heer Stroll zou praten, dan kom je er snel achter dat hij niet simpelweg in de paddock is om alleen maar zijn gezicht te laten zien. Hij investeert in het team om te winnen en we zouden niet betrokken willen zijn bij een team dat geen kans maakt om op zijn minst voor podiumplekken te vechten", vertelt hij aan Autocar.

Achter de keuze voor Racing Point gaan overigens wel meerdere redenen schuil. "Lawrence en zijn consortium bestaat uit een groep met vrij grote namen. Dat zij in Aston Martin hebben geïnvesteerd, is een groot teken van vertrouwen in ons en in ons plan. Op een persoonlijker niveau deelt Lawrence veel van mijn overtuigingen en passies. Hij was bijvoorbeeld duidelijk dat er vooruitgang moest komen met de plannen omtrent een middenmotor. Hij heeft passie voor de Formule 1 en ook voor de mogelijkheid om via [succes in] F1 auto's te verkopen. Hij ziet daarnaast ook de meerwaarde in van de hybride V6-motor en is als autoliefhebber sowieso een investeerder die graag zelf wil meedoen", is Palmer uitermate lovend over zijn nieuwe partner.