Williams viert in Monaco z’n 750ste deelname aan een Grand Prix Formule 1. Het privateer team is tegenwoordig in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital, maar werd in de jaren zeventig opgericht door Sir Frank Williams.

Die was al sinds eind jaren zestig onder verschillende teamnamen met F1-bolides in de weer, maar pas met de oprichting van Williams Grand Prix Engineering begon het echte succes. De eerste race van het team – met een tweedehands March 761 – vond plaats op het Spaanse circuit Jarama, op 8 mei 1977. Coureur van dienst was Patrick Nève. De Belg werd twaalfde, op vier ronden achterstand van racewinnaar Mario Andretti (Lotus). Inmiddels zijn we 44 jaar verder en wacht in Monaco dus race nummer 750.

Williams wil dit heuglijke feit met de fans vieren. Honderd supporters krijgen de kans om tijdens de Grand Prix van Monaco hun naam terug te lezen op de halo’s van de auto’s van George Russell en Nicholas Latifi.

De details voor deze actie vind je hier.

Williams Grand Prix Engineering (1977 - heden)

Constructeur (chassis) March ('77), Williams ('78-heden) Grands Prix 749 (als team), 740 (als constructeur) Constructeurstitels 9 (1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997) Coureurstitels 7 (1980, 1982, 1987, 1992, 1993, 1996, 1997) Overwinningen 114 Pole-positions 128 Snelste ronden 133 Coureurs (o.a.) Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Alain Prost, Nigel Mansell, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Ayrton Senna, Jenson Button, Nico Rosberg, David Coulthard