Red Bull Racing en Mercedes lijken in 2021 de prijzen te gaan verdelen, waarbij kopmannen Max Verstappen en Lewis Hamilton de grootste titelkandidaten zijn. Na drie races lag het voordeel licht bij Hamilton, die in Spanje zijn voorsprong uitbreidde door zijn derde seizoenszege te pakken. Daar moest de zevenvoudig wereldkampioen hard voor werken, nadat hij de leiding bij de start verloor aan Verstappen. De manier waarop de Red Bull-coureur de leiding pakte, kon op goedkeuring rekenen van Ross Brawn.

“Max deed bij de start alles goed en nam indrukwekkend de leiding. Hij is niet bang om de strijd aan te gaan met Lewis”, looft de sportief directeur van de F1 de aanvalslust van Verstappen in de openingsfase van de Spaanse GP. Dat is in zijn ogen echter ook noodzakelijk als de Nederlander kans wil maken op de overwinning. “De realiteit is dat hij weet dat hij Lewis waarschijnlijk niet verslaat als hij aan het eind van de eerste ronde tweede ligt. Dat geeft hem de toewijding om voor een inhaalactie te gaan als de kans 50-50 is. Daarentegen weet Lewis dat hij Max kan verslaan als hij na de eerste ronde tweede ligt - zoals hij nu deed - dus hij hoeft dat risico niet per se te nemen.”

Uiteindelijk stelde Hamilton met een uitgekiende strategie van Mercedes orde op zaken, waarmee overwinning 98 een feit was. Toch hoeft Verstappen volgens Brawn niet te treuren over dat resultaat, dat hij het maximaal haalbare achtte. “Max zal zich dit resultaat niet aantrekken. Hij weet dat dit een zeer, zeer goede rit van hem was. Zijn pakket was gewoon niet snel genoeg. Hij weet dat dit zijn beste kans is om de wereldtitel te winnen - en hij zal op zichzelf vertrouwen om de volgende keer in Monaco te winnen.”

Ook lof voor Hamilton na nieuw record

Ook voor de verrichtingen van Hamilton op het Circuit de Barcelona-Catalunya heeft Brawn niets dan lof. De Brit won niet alleen de race, maar hij pakte op zaterdag ook al zijn honderdste pole-position. “Petje af voor Lewis, dit was weer een fantastisch weekend waarin hij nog maar eens historie schreef met zijn honderdste pole-position. Het is gewoon een ongelooflijke prestatie. In deze statistiek staat hij zo ver voor de rest - Michael Schumacher volgt op 68 poles - en hij lijkt niet van plan de teugels te laten vieren. Je zag de emotie toen hij zaterdag de pole pakte. Zo’n bijzondere mijlpaal betekent duidelijk veel voor hem.”