Ocon heeft sinds zijn debuut in de Formule 1 een link met Mercedes, maar stapte vorig seizoen over naar het Renault-fabrieksteam. Na een moeizaam eerste seizoen staat de druk dit jaar op de ketel, al maakt de man uit Évreux tot nu toe meer indruk dan zijn ervaren teamgenoot Fernando Alonso. Bij Mercedes staat men ook voor een nieuwe ronde onderhandelingen. Beide coureurs hebben een aflopend contract, terwijl ook Mercedes-junior zich graag in de debatten mengt om een zitje bij de kampioensformatie.

Mercedes-teambaas Wolff is ook manager van Ocon en heeft op die manier nog altijd een vinger in de pap. Eerder werd de Fransman in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar dat ging niet door. “Esteban heeft als coureur een link met ons, maar is ook volledig coureur van Renault of Alpine”, zei Wolff met meel in de mond. “We hebben een hele goede band met Alpine. Natuurlijk hebben we op dit moment de beschikking over Valtteri en Lewis. Wat er volgend jaar gaat gebeuren, daar gaan we ons dan mee bezig houden.”

Gevraagd om iets dieper in te gaan op de situatie, maakte Wolff duidelijk dat de bal in eerste instantie bij Alpine CEO Laurent Rossi ligt. Hij moet beslissen of de Franse formatie door wil met Ocon. “Het is een rare situatie omdat hij al zo lang aan Mercedes verbonden is, maar nu fabriekscoureur bij Alpine is. Dat is een feit. De situatie voor hem is goed daar. Hij groeit, hij is aan het presteren en hij is Frans. Dus wat dat betreft staat hij er heel goed voor. Ik denk dat Laurent en Esteban eerst om tafel moeten hoe ze verder willen. Pas daarna kunnen wij eventueel een optie geven.”

Ocon pakte in Portugal het beste resultaat van Alpine dit seizoen. Hij werd er zevende. Tijdens de Grand Prix van Spanje sleepte hij met een negende plaats weer een paar punten binnen. Fernando Alonso kwam in die wedstrijd niet verder dan de zeventiende plaats.