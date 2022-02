Na een korte winter, waarin nog lang werd nagesproken over de finale in Abu Dhabi, zijn de tien Formule 1-teams klaar voor een nieuw tijdperk. Dit jaar treedt een gloednieuw technisch reglement in werking. De downforce wordt de komende jaren gegenereerd middels grondeffect en veel minder door de vele aerodynamische vinnetjes en flapjes op de wagens. Dit moet resulteren in minder vuile lucht achter de bolides, waardoor het eenvoudiger moet worden om een ander te volgen.

In hoeverre de ingrijpende reglementsverandering haar vruchten afwerpt, zullen we pas zien tijdens het eerste raceweekend van 18 tot en met 20 maart in Bahrein. Voordat het zo ver is, gaan de teams en coureurs het nieuwe strijdwapen aan de tand voelen tijdens twee wintertests. Eerst wordt er - grotendeels achter gesloten deuren - van 23 tot en met 25 februari getest op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje. Daarna vindt van 10 tot en met 12 maart nog een driedaagse test plaats in Bahrein, waar een week later ook de seizoensopener wordt verreden.

Aston Martin heeft als eerste team bekendgemaakt hoe de verdeling van de werkzaamheden tijdens de eerste testweek zal zijn. Sebastian Vettel en Lance Stroll verdelen de taken, en komen elke dag allebei een halve dag in actie. Haas is het voorbeeld van die groene brigade gevolgd en zal beide coureurs ook iedere testdag een dagdeel in actie laten komen op de baan nabij Barcelona.

Schema voor de F1-wintertest in Barcelona

23 februari 24 februari 25 februari Aston Martin Sebastian Vettel (ochtend)

Lance Stroll (middag) Lance Stroll (ochtend)

Sebastian Vettel (middag) Sebastian Vettel (ochtend)

Lance Stroll (middag) Haas Nikita Mazepin (ochtend) Mick Schumacher (middag) Mick Schumacher (ochtend) Nikita Mazepin (middag) Nikita Mazepin (ochtend) Mick Schumacher (middag)

Dit schema wordt bijgewerkt.