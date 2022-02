De fans moesten er lang op wachten, maar de eerste kilometers van de gloednieuwe Formule 1-bolides stelde niet teleur. Red Bull Racing toverde met de agressief ogende RB18 weer een pareltje uit de hoge hoed. Over de snelheid van de diverse teams valt nog weinig te zeggen, aangezien ‘sandbaggen’ het voornaamste thema is tijdens de wintertest. De betrouwbaarheid is daarentegen een belangrijke graadmeter: wie kan er direct veel kilometers maken en dus belangrijke data verzamelen, en wie staat lang werkloos binnen? Vooralsnog lijken de topteams de zaakjes aardig op orde te hebben, maar één zwaluw maakt nog geen zomer.

Vandaag staat de tweede dag van de eerste testweek op het programma. Het merendeel van de teams verdeelt de werkzaamheden elke dag over de twee coureurs. Red Bull Racing heeft voor een ander programma gekozen. Nadat Max Verstappen de RB18 gisteren de hele dag bestuurde, is het vandaag de beurt aan Sergio Perez. Bij zusterteam AlphaTauri gaat Pierre Gasly voor het eerst kennismaken met zijn nieuwe strijdwapen. McLaren laat Daniel Ricciardo zijn eerste meters maken, terwijl Alpine-coureur Esteban Ocon voor het eerst in zijn blauw-roze bolide stapt.

Deze coureurs komen vandaag in actie tijdens de F1-test in Barcelona:

De wintertestdagen in Barcelona trappen om 09.00 uur in de ochtend af. De teams hebben vier uur lang de tijd om hun ronden te draaien. Tussen 13.00 uur en 14.00 uur vindt de gebruikelijke lunchpauze plaats. Daarna gaat het licht weer op groen tot 18.00 uur.