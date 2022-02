Red Bull Racing onthulde een aantal weken geleden de kleurstelling voor het F1-seizoen 2022, maar hield het in die presentatie bij een showcar. Zoals verwacht bleef de inmiddels iconische livery ongewijzigd, maar hield het team het echte design nog onder de pet. Dit in tegenstelling tot onder meer Mercedes en Ferrari, die wel meteen met het ontwerp voor 2022 op de proppen kwamen. Een aantal foto's van de geheime Red Bull-test op Silverstone sijpelde eerder al het internet op, maar nu kunnen de fans en andere teams de nieuwe RB18 eindelijk in volle glorie bewonderen.

Mis niets van de Formule 1-wintertest in Spanje: F1-test 2022 liveblog: Volg dag 1 van de test in Barcelona live

Om negen uur sprong het licht in de pitstraat van het Circuit de Barcelona-Catalunya op groen. Max Verstappen aarzelde geen moment en stuurde de hagelnieuwe RB18 het Spaanse circuit op. De ogen van alle F1-teams waren ongetwijfeld gericht op de nieuwe creatie van Adrian Newey. De Oostenrijkse formatie heeft gekozen voor een trekstangvoorwielophanging, oftewel een pull-rod systeem. Ook McLaren kiest voor deze opzet. Wat echter het meest in het oog springt was het creatieve design van de sidepods, dat we nog niet eerder hebben gezien bij andere F1-teams. Naast de smalle inlaat heeft het ontwerp een gewaagde onderzijde die een heel eind naar achteren doorloopt voordat hij overgaat in de versmalling aan de achterzijde van de auto. De neus van Red Bull is ook een interessant component. Zoals te zien loopt deze over in het tweede vleugelelement, in plaats van dat deze helemaal naar voren loopt.

"We willen voortborduren op wat we vorig jaar hebben bereikt", sprak Red Bull-teambaas Christian Horner tijdens de presentatie van de RB18. "Het doel is om de titel te behouden. Het is voor nu nog wel onbekend of we iets over het hoofd hebben gezien in de reglementen, of dat wellicht iemand anders ons voor is geweest."

Verstappen neemt woensdag de hele dag voor zijn rekening. Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Perez stapt donderdag in de nieuwe wagen. Vrijdagochtend zien we de regerend wereldkampioen weer terug op het asfalt, waarna Perez de F1-test in Barcelona 's middags afsluit.

Wat vind jij van de nieuwe RB18 van Max Verstappen? Laat het weten in de comments onder dit artikel!

Ontdek de nieuwe RB18:

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 1 / 31 Foto door: Carl Bingham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 2 / 31 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 3 / 31 Foto door: Franco Nugnes Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 4 / 31 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB18 voorkant detail 5 / 31 Foto door: Giorgio Piola Red Bull Racing RB18 voorkant detail 6 / 31 Foto door: Giorgio Piola Red Bull Racing RB18 rem detail 7 / 31 Foto door: Giorgio Piola Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 8 / 31 Foto door: Giorgio Piola Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 9 / 31 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 10 / 31 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 11 / 31 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 12 / 31 Foto door: Carl Bingham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 13 / 31 Foto door: Carl Bingham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 14 / 31 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 15 / 31 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 16 / 31 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 17 / 31 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Red Bull Racing RB18 achterkant detail 18 / 31 Foto door: Giorgio Piola Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 19 / 31 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 20 / 31 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 21 / 31 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 22 / 31 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 23 / 31 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Red Bull Racing RB18 detail 24 / 31 Foto door: Geen vermelding Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, door de grindbak 25 / 31 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, door de grindbak 26 / 31 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 27 / 31 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 28 / 31 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Red Bull Racing RB18 voorvleugel detail 29 / 31 Foto door: Giorgio Piola De achtervleugel van Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 30 / 31 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 31 / 31 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images