Formule 1 bevestigt data wintertests in Barcelona en Bahrein

Voorafgaand aan het nieuwe Formule 1-seizoen van 2022 worden er deze winter twee meerdaagse testsessies georganiseerd. Vorig jaar moesten de teams het doen met een enkele test in Bahrein, maar vanwege het ingrijpend gewijzigde technisch reglement krijgen de teams deze winter in totaal zes dagen de tijd om hun nieuwe bolide klaar te stomen voor het Formule 1-seizoen.

Shakedown achter gesloten deuren in Barcelona

De eerste van twee wintertests gaat op woensdag 23 februari van start op het Catalaanse circuit van Barcelona, waar de Formule 1-teams tot en met vrijdag 25 februari de nodige kilometers kunnen maken. Deze test biedt de teams vooral de gelegenheid om hun nieuwe auto te onderwerpen aan een shakedown en er kan gecontroleerd worden of alles naar behoren werkt.

De driedaagse test in Barcelona wordt achter gesloten deuren afgewerkt. Publiek is in tegenstelling tot voorgaande jaren niet welkom op het Catalaanse circuit, terwijl de test ook voor de thuisblijvers niet te volgen zal zijn met livetiming of livebeelden. Aan het einde van de dag zal de Formule 1 wel het nodige aan beeldmateriaal en verreden tijden de wereld in slingeren. Motorsport.com is uiteraard aanwezig bij de test in Spanje en zal de F1-fans voorzien van het laatste nieuws, updates en meer.

'Official Pre-Season Test’ in Bahrein

Na de eerste test in Barcelona keren de Formule 1-teams met alle verzamelde data terug naar hun fabrieken, alvorens er begin maart wordt afgereisd naar het Midden-Oosten. Op het circuit van Bahrein zal van 10 tot en met 12 maart de tweede wintertest plaatsvinden, die door de Formule 1 zelf groots wordt aangekondigd als ‘The Official Pre-Season Test’. Deze tweede wintertest is wel toegankelijk voor publiek en zal ook live te volgen zijn via tv en livetiming.

Tijdens de tweede wintertest in Bahrein zal er ook meer nadruk komen te liggen op de snelheid en betrouwbaarheid van de Formule 1-bolides. Een week later staat op het circuit van Sakhir namelijk de allereerste race van het nieuwe seizoen op het programma.