Corona houdt publiek van tribunes bij F1-wintertest Barcelona

Nadat de Formule 1-teams in 2021 slechts drie dagen de tijd kregen om hun nieuwe strijdwapen van haver tot gort te leren kennen, is het aantal testdagen voor 2022 verdubbeld. Hiervoor is gekozen vanwege de grote reglementaire veranderingen, waardoor de renstallen geheel nieuwe auto’s moesten ontwerpen. Daar waar de wintertests jarenlang in Barcelona werden gehouden en er vorig jaar alleen in Bahrein werd getest, is voor 2022 gekozen voor het opsplitsen van de test. De eerste testweek vindt van 23 tot en met 25 februari plaats in Barcelona, waarna tussen 10 en 12 maart een driedaagse test wordt gehouden in Bahrein.

Eerder werd al duidelijk dat de wintertests van 2022 niet via televisie te volgen zullen zijn en dat F1TV Pro alleen live verslag doet van de testweek in Bahrein. Wel wordt van de testweek in Barcelona aan het einde van de dag een samenvatting van een uur uitgezonden. Aanvankelijk was het plan om in Spanje wel toeschouwers toe te laten tijdens de F1-test, maar bronnen hebben aan Motorsport.com Nederland bevestigd dat dit toch niet gaat gebeuren. De aanleiding daarvoor is de situatie rond het coronavirus in Spanje en Catalonië.

Hoewel Spanje deze week aan de Europese Unie heeft gevraagd om COVID-19 - net zoals bijvoorbeeld de griep - als een endemische ziekte te behandelen, stijgen de besmettingscijfers sinds november hard. Over de afgelopen zeven dagen werden er gemiddeld 115.279 besmettingen per dag vastgesteld, waarvan 21.233 in Catalonië. Hierdoor wordt het niet verantwoordelijk geacht om publiek toe te laten bij de eerste kennismaking van de coureurs met hun nieuwe F1-bolide voor 2022, te meer omdat de sport de afgelopen twee jaar met strikte protocollen omtrent het coronavirus heeft gewerkt. In hoeverre er wel fans worden toegelaten tijdens de testweek in Bahrein, is op dit moment nog niet bekend.