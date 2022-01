Raikkonen: “Geen idee waarom Formule 1-fans mij zo leuk vonden”

Na een recordaantal van 349 Grand Prix-starts vond Kimi Raikkonen het eind vorig jaar wel mooi geweest. De wereldkampioen van 2007 reed in Abu Dhabi zijn laatste Formule 1-race en sloot daarmee een belangrijk hoofdstuk van zijn leven af. Plannen voor de toekomst heeft Raikkonen nog niet. De vader van twee kinderen wil de komende jaren vooral meer tijd doorbrengen met zijn gezin.

In zijn lange carrière in de Formule 1 is Raikkonen uitgegroeid tot één van de meest geliefde karakters in de sport. De successen op de baan droegen daar aan bij, maar vooral het karakter en het gedrag van The Iceman hadden invloed op zijn populariteit. De Fin begrijpt zelf niet helemaal waarom hij zo in de smaak viel bij de fans, maar vermoedt dat het iets te maken heeft met het feit dat hij nogal een vreemde eend in de bijt is.

Consistent apart

“Ik weet niet waarom ze mij zo leuk vonden”, biecht Raikkonen op in een exclusief gesprek met Motorsport.com. “Misschien omdat ik ben wie ik ben. Consistent apart, of raar, of hoe je het ook maar wilt noemen. Voor mij is dat normaal, maar voor een outsider misschien niet, misschien is het niet voor iedereen normaal. Ik heb het echter precies gedaan zoals ik het zou willen, in de meeste gevallen dan tenminste.”

Raikkonen vond het belangrijk dat hij gedurende zijn Formule 1-loopbaan vooral zichzelf bleef. De Fin wilde zich niet gaan aanpassen om maar door iedereen geliefd te worden: "Hier en daar moet je misschien wel eens wat bijsturen. In het begin is het natuurlijk moeilijker, omdat ze je dan proberen te vormen. Maar als je daar niet aan toegeeft, geven ze het soort van op om je te veranderen. Het is dan makkelijker [voor hen om te zeggen]: ‘Misschien is het beter om hem gewoon te laten doen wat hij wil.’”

“Ik ben blij dat ik me er in het begin tegen verzet heb, omdat het zo uiteraard een stuk makkelijker is. Daarna is het vooral een stuk lastiger om je anders voor te doen. Je kunt wel doen wat mensen van je vragen, of zijn wie mensen willen dat je bent, voor een tijdje. Op de lange termijn is dat denk ik niet heel goed, of gezond.”

Leave me alone

Raikkonen heeft gedurende zijn F1-loopbaan een aantal iconische uitspraken gedaan, waarvan de ‘leave me alone’ boodschap tijdens de door hem gewonnen Grand Prix van Abu Dhabi in 2012 misschien wel de bekendste is. Zelf wordt Raikkonen niet echt warm of koud van die ene radioboodschap: “Ik geef er niet heel erg veel om. Uiteindelijk hebben we die race gewonnen en de mensen die erbij waren, weten wat er gebeurd is. Het is makkelijk om er een heel ding van te maken, maar het winnen van een race is een lang proces van vrijdag tot en met zondag. Ik heb er dus niet echt gevoelens bij.”