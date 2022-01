Ricciardo benoemd tot Lid in de Orde van Australië

De uit Perth afkomstige Daniel Ricciardo werd opgenomen in de Australia Day Honours List 2022 van de gouverneur-generaal. Hij werd hierin benoemd tot Lid in de Orde van Australië vanwege zijn "belangrijke verdiensten voor de autosport als deelnemer en ambassadeur, en voor de gemeenschap". De aankondiging van zijn benoeming is een erkenning van zowel zijn sportieve prestaties als zijn reeks liefdadigheidsacties, waaronder het programma Ricciardo's Racers van Motorsport Australia. In het programma leren kinderen tussen de 12 en 17 jaar op speelse manier de basis van de autosport. Ricciardo probeert hiermee het talent van de jeugd verder te ontwikkelen.

Ricciardo voegt zich in het rijtje bij onder meer voormalig Dakar-winnaar Toby Price, die vorig jaar rond deze tijd een Medaille van de Order van Australië ontving, Craig Lowndes, Mark Webber, Jack Brabham, Mark Skaife en Peter Brock. Naast de McLaren-coureur pronkten op de lijst van dit jaar ook andere sportsterren als tennisster Dylan Alcott, die tot Officier in de Orde van Australië werd benoemd en ook tot Australiër van het jaar werd uitgeroepen, basketballer Patty Mills en voetballer Sam Kerr.

De achtvoudig Grand Prix-winnaar was een van de zeven mensen die in de lijst van 2022 werd opgenomen met betrekking tot de autosport. Terence Bracken en Leslie Power werden ook Lid in de Orde van Australië vanwege hun "dienst aan de autosportindustrie", terwijl Ian Tate dit kreeg voor zijn "dienst aan de historische autosport." Kay De Luca en wijlen Anthony De Luca werden onderscheiden voor hun "dienst aan automobielclubs en aan de gemeenschap", terwijl Ian Digby onderscheiden werd voor zijn "dienst aan de gemeenschap en aan de automobielindustrie".

De loopbaan van Ricciardo in de Formule 1

De goedlachse Australiër was in 2010 reservecoureur bij Red Bull Racing en Scuderia Toro Rosso [tegenwoordig AlphaTauri]. In 2011 bleef hij deze rol behouden, maar mocht hij vanaf de Grand Prix op Silverstone zijn F1-debuut maken bij HRT. Een seizoen later kreeg Ricciardo promotie naar Toro Rosso, waar hij twee jaren reed. In 2014 mocht de Australiër aan de slag bij Red Bull naast Sebastian Vettel en scoorde dat jaar twee overwinningen. Ricciardo kreeg Daniil Kvyat en Max Verstappen nog als teamgenoot bij de Oostenrijkse formatie, waarna hij in 2018 naar Renault verkaste en tot en met 2020 actief was. Afgelopen seizoen maakte Ricciardo de overstap naar McLaren.