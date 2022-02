F1-update: Verstappen start goed, Red Bull steelt show met 'radicale' RB18 Met de wintertest in Barcelona is het Formule 1-seizoen 2022 echt begonnen. Lando Norris was woensdag bovenaan de gecombineerde tijdenlijst te vinden, Max Verstappen toonde zich de meest productieve coureur. Bjorn Smit en Ronald Vording bespreken de testdag, net als de technische details van de ‘echte’ Red Bull RB18, die we voor het eerst hebben gezien.