Wat Ferrari's zoektocht naar opvolger Binotto moeilijker maakt

Dinsdag kondigde Ferrari formeel aan dat Mattia Binotto zijn ontslag heeft ingediend en per 1 januari 2023 vertrekt als teambaas. Zijn vertrek kwam niet als een enorme verrassing, nadat zijn positie in de afgelopen maanden onder vuur kwam te liggen en er in de laatste weken nog meer speculatie ontstond. Zo komt er na 28 seizoenen een einde aan het dienstverband van Binotto bij Ferrari, waar hij als motorengineer binnenkwam en onder meer de grote successen van Michael Schumacher van dichtbij meemaakte.

In de aankondiging van Binotto's vertrek meldde Ferrari dat de zoektocht naar een opvolger inmiddels onderweg is. Naar verluidt is onder meer Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur in beeld voor de functie, terwijl er geruchten zijn dat diverse teambazen in de paddock al benaderd zijn. Ferrari verwacht dat er in het nieuwe jaar pas duidelijkheid komt wie aan het hoofd van het F1-team komt te staan. Voorzitter John Elkann en CEO Benedetto Vigna staan echter voor een nog grotere opgave, want Binotto vervulde de afgelopen jaren eigenlijk meerdere functies.

Zoeken naar teambaas én technisch directeur

Binotto werkte zich binnen Ferrari op van motorengineer tot hoofd van de motorafdeling, om in 2016 technisch directeur te worden. Toen hij in 2019 werd gepromoveerd tot teambaas, behield hij ook de eindverantwoordelijkheid over de technische gang van zaken. Dat betekent dat Ferrari niet alleen op zoek moet naar een nieuwe teambaas, maar dat ook de rol van technisch directeur een nieuwe invulling moet krijgen. Intern lijken er momenteel echter geen gegadigden te zijn, in ieder geval niet voor de positie als teambaas. Dat blijkt wel doordat de Scuderia niet in staat was om direct een opvolger aan te kondigen voor Binotto. De zoektocht gaat dus buiten de deuren van de fabriek in Maranello verder.

De complicatie zit hem verder in het feit dat de interne structuur op de schop moet bij Ferrari. Dat geldt helemaal als men er niet in slaagt om iemand te vinden met een vergelijkbare achtergrond als Binotto, die eveneens de functies van teambaas en technisch directeur kan combineren. Ook speelt mee dat het aantrekken van grote namen uit F1 gepaard gaat met een lange periode van gardening leave. Zo moest Dan Fallows na zijn vertrek bij Red Bull Racing tien maanden wachten voor hij bij Aston Martin aan de slag mocht gaan, en dat kwam pas tot stand na onderhandelingen om de periode te verkorten.

Het wordt voor Ferrari dus een flinke klus om iemand van buitenaf aan te trekken die meteen in kan stappen voor de start van 2023. Interne promotie ligt dus voor de hand, al gaat dat ook weer gepaard met verschuivingen in de technische afdeling. En ook op dat front is er dus werk aan de winkel, want het is van groot belang dat er een sterke technisch directeur komt om dat deel van het team aan te sturen. De kracht van Red Bull en Mercedes op dat vlak maakt die noodzaak alleen maar groter. Binotto's vertrek zorgt dus voor een domino-effect en een situatie die complexer is dan een-op-een een vervanger aantrekken. Ferrari heeft dus geen tijd te verliezen met het veiligstellen van stabiel leiderschap, want dat is van groot belang als het team in 2023 een stabiele factor in de strijd om de wereldtitels wil zijn.

Niels Dijksterhuis en Ronald Vording bespreken Binotto's vertrek in een extra F1-update