Eindrapport Haas: Flinke verbetering ten opzichte van 2021

Het Formule 1-seizoen van Haas

Rapportcijfer: 6,3

Het jaar begon behoorlijk tumultueus voor het Haas F1 Team. Terwijl de teams op het circuit van Barcelona hun eerste test afwerkten met de nieuwe auto's, viel Rusland Oekraïne binnen. Hierdoor zag Haas zich genoodzaakt om afscheid te nemen van Nikita Mazepin en titelsponsor Uralkali. De Amerikaanse formatie moest in allerijl op zoek naar een nieuwe rijder en kwam uit bij een oude bekende: Kevin Magnussen. De Deen werd een dag voor de start van de tweede testweek in Bahrein bevestigd. De hernieuwde samenwerking kende een vliegende start: de coureur uit Roskilde reed tijdens zijn eerste dag in de VF-22 meteen de snelste tijd.

Tekst gaat verder onder de poll

Ook bij de start van het Formule 1-seizoen in Bahrein imponeerden Magnussen en het Haas F1 Team. Na de zevende tijd te hebben gereden in de kwalificatie was er met dank aan een dubbele DNF van Red Bull een vijfde plek in de race. Dat resultaat bleek daarna lastig te herhalen in het enorm competitieve middenveld, al pakte Magnussen in de Grands Prix van Saudi-Arabië en Emilia-Romagna nog wel wat punten mee, iets waarvan het team een jaar eerder alleen maar kon dromen. In de eerste fase van het seizoen zijn er echter ook zware crashes die Haas de nodige (financiële) kopzorgen bezorgden. Tijdens de kwalificatie in Jeddah schreef Mick Schumacher een auto af, waarna hij een dag later niet zou starten. En in Monaco brak bij een crash van de Duitser de wagen zelfs volledig in tweeën. Een team dat het financieel niet breed heeft, kan dergelijke tegenslagen simpelweg niet gebruiken.

Na een stroef begin leek Schumacher halverwege het seizoen zijn draai te vinden. Op Silverstone was er een sterke achtste plek, waarna een week later op de Red Bull Ring zelfs een zesde plaats werd behaald. Helaas slaagde Schumacher er niet in om die vorm vast te houden. Magnussen eindigde als achtste in Oostenrijk, nadat hij zevende was geworden in de sprintrace aldaar. Daarmee leverde het weekend in Stiermarken Haas de beste score van het jaar op: veertien punten. Vervolgens duurde het even voordat het totaal verder zou worden opgekrikt. Pas in Austin scoorde het team weer punten: Magnussen kwam als negende over de streep in de thuisrace van Haas.

Het meest gedenkwaardige moment van 2022 moest echter nog komen voor Haas. Tijdens een regenachtige kwalificatie in Brazilië werd Magnussen als eerste naar het einde van de pitstraat gestuurd voor de start van Q3, een zet die meesterlijk uitpakte. Hij kon hierdoor zijn snelle ronde rijden op het moment dat het circuit op zijn best was. Een rode vlag en toenemende regenval deden de rest: Magnussen pakte de pole-position. In de daaropvolgende sprintrace kon hij de koppositie natuurlijk niet vasthouden, maar verschafte hij zichzelf met een achtste plek nog wel een goede uitgangspositie voor de race. Door een tikje van Daniel Ricciardo was de voorlaatste Grand Prix van het jaar echter van korte duur voor Magnussen.

Met 37 punten eindigde Haas als achtste bij de constructeurs, boven Williams en AlphaTauri. Dat is een fikse verbetering ten opzichte van 2021, toen het team nul punten scoorde en onderaan eindigde. Het besluit om de auto vorig jaar niet door te ontwikkelen maar volledig op 2022 in te zetten, heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Maar na een mindere tweede seizoenshelft zal het team aan de bak moeten om volgend jaar niet weg te zakken. Bovendien sloot AlphaTauri dit jaar op een ongebruikelijk lage plek in de eindrangschikking. Voor 2023 heeft Haas besloten niet verder te gaan met Schumacher, maar een beroep te doen op nog een ervaren rot: Nico Hülkenberg. Daarmee lijkt op rijdersvlak in elk geval een stap vooruit gemaakt te worden.

Cijfers van de redactie Erwin Jaeggi 6,5 Ronald Vording 7 Niels Dijksterhuis 6 Bjorn Smit 6,5 Mark Bremer 5,5