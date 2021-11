Waarom Hamilton niet met de 2022-auto in de simulator test

Er staan dit jaar weliswaar nog twee Grands Prix op het programma, maar bij alle teams wordt de meeste energie al maanden gestoken in de wagen voor volgend jaar. In 2022 komt er een nieuw technisch reglement, waardoor de bolides volledig overhoop moeten. Rijders als Carlos Sainz en Lando Norris lieten eerder dit seizoen al weten in de simulator kennisgemaakt te hebben met hun wagen voor komend jaar. Volgens zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft dat nog weinig nut. De Brit wil zich voornamelijk focussen op de zinderende titelstrijd met Max Verstappen, maar heeft ook nog een ander argument om niet in de sim te stappen.

“Ik focus me letterlijk volledig op de huidige auto”, bevestigt Hamilton. “Daar hebben we onze handen al aan vol. Ik sta continu in contact met het team [over de auto voor 2022]. Zelfs na onze races praat ik er altijd over: ‘Waar staat onze auto nu, dit wil ik volgend jaar op de auto, let daar op, deze problemen heb ik met de motor, die wil ik volgend jaar niet meer dus los ze op’ en dat soort zaken. Ik heb er continu gesprekken over met de bazen.”

In de reguliere post-race debriefs wordt al tijden gesproken over de specifieke elementen van de auto voor 2022, zoals de aero-balans: “Na een race heb ik doorgaans een groot overleg met Shov [Andrew Shovlin] aan het einde van de week, wanneer ze alle data verzameld hebben", legt Hamilton uit. "Vervolgens heb ik een overleg met Bono [Peter Bonnington], en dan eentje met het team dat aan de wagen voor volgend jaar werkt. Puur om een update te krijgen waar we staan, of de aero vooral op de voor- of de achterkant gericht is, welke rijhoogten we kunnen verwachten, op welke problemen ze rekenen, welke uitdagingen ze tegenkomen en hoe ze denken dat de auto wordt. Maar op dit moment, met de progressie die in de windtunnel geboekt wordt, heeft het geen zin om met de auto te rijden want hij wordt razendsnel ontwikkeld.”

