Al het gehele seizoen beschuldigen titelkandidaten Mercedes en Red Bull Racing elkaar van allerlei vormen van vals spel. Een groot deel daarvan draait om flexibele vleugels: elementen die onder druk verder doorbuigen dan toegestaan en daardoor voor minder luchtweerstand en dus meer topsnelheid zorgen. In de eerste fase van het seizoen draaide het vooral om de achtervleugel van Red Bull Racing. De FIA greep uiteindelijk in en schreef vanaf de Grand Prix van Frankrijk strengere eisen voor.

De laatste weken gaat het vooral om de achtervleugel van Mercedes. Op snelheid zou de onderste plaat doorbuigen en een ruimte creëren met het bovenste element, waardoor als het ware een kleine DRS zou ontstaan. Red Bull Racing meldde zich bij de wedstrijdleiding en vroeg om opheldering. In Qatar werd direct gehandeld middels een nieuwe testmethode. Op twee plaatsen werd aan het betreffende element een gewicht van 35 kilogram gehangen. Het ging hier om een experiment en geen nieuwe regel. Alle teams doorstonden deze strengere test, waaronder Mercedes.

Volgens het doorgaans goed ingelichte Auto Motor und Sport wordt er dit seizoen verder niets meer veranderd aan de testmethoden van de FIA. Red Bull wilde strengere eisen zien, maar vanwege tijdgebrek zal dit niet ingevoerd worden. Enkele teams uitten hun zorgen dat er niet voldoende tijd zou zijn om bij eventuele afwijkingen de vleugel nog aan te passen voor de laatste twee races van het seizoen, zo schrijft de Duitse publicatie.

Het gaat in dit geval echter niet om afstel, het plan zou zijn om de strengere regels in 2022 in te voeren. Het doorbuigen van vleugelelementen levert namelijk ook komend jaar een voordeel op. Veel teams zullen hiernaar kijken, gezien de winst die het kan opleveren. De FIA is er echter alles aan gelegen om de vele discussies van het voorbije seizoen een halt toe te roepen met nieuwe, strengere tests.