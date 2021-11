Marko sprak met FIA na "eenzijdige besluiten" in voordeel Mercedes

Het Formule 1-seizoen 2021 is op en naast de baan uitgedraaid op een intensief gevecht tussen Mercedes en Red Bull. Waar Max Verstappen en Lewis Hamilton elkaar het vuur op het asfalt na aan de schenen leggen, vechten Christian Horner en Toto Wolff in verbaal opzicht ook menig robbertje uit. Alhoewel dat nog vrij onschuldig is, zijn er achter de schermen ook serieuzere pogingen ondernomen om de concurrent een hak te zetten. Zo beklaagde Mercedes zich over de doorbuigende achtervleugel van Red Bull in de eerste fase van het seizoen en gebeurde hetzelfde bij de snelle pitstops van het energiedrankenmerk.

"Toen Mercedes zag dat wij gelijkwaardig of zelfs sneller waren, kwamen ze eerst met flexi wings en daarna met allerlei andere schijnargumenten", blikt Marko terug tijdens een uitgebreid interview met Motorsport.com Nederland. Dat Red Bull nadien ook vragen heeft gesteld over de vleugels en de motor van Mercedes acht Marko niet meer dan logisch. "Wij hebben die acties als een zeer onsportief gebaar opgevat en hebben ons daarna ook geconcentreerd op wat er zoal bij Mercedes gebeurt, bijvoorbeeld met die vleugels. Dat komt er allemaal bij als de strijd zo intensief is als dit jaar en vooral als iemand niet gewend is dat er een ander team concurrentie kan bieden."

Met die woorden duidt Marko natuurlijk op Mercedes en meer specifiek op Toto Wolff, al ziet hij een bredere strategie bij het merk met de ster. "Als het niet van Mercedes zelf komt, dan wordt er wel een team dat dicht bij Mercedes staat naar voren geschoven", refereert hij aan de klantenteams. "De ene keer wordt McLaren naar voren geschoven en dan is het weer Aston Martin." Het spel met protesten heeft Marko in de eerste maanden behoorlijk geïrriteerd, al hebben gesprekken met de verantwoordelijke instanties enig soelaas geboden. "Wij hebben het gevoel gehad dat er een bepaalde eenzijdigheid bestond in de besluiten. Maar inmiddels hebben we meerdere gesprekken gevoerd met de FIA en ook met Liberty, waardoor ik zou zeggen dat het deels 'part of the game' is."

Dat laatste geldt ook voor de aanhoudende woordenstrijd tussen Horner en Wolff, waar Marko als Red Bull-topadviseur nog best om kan glimlachen. "Zolang het niet onder de gordel is hoort ook dat er in mijn optiek wel bij. Je steunt de eigen coureur natuurlijk en ja, daarmee breng je de tegenstander tot op zekere hoogte in diskrediet. Maar goed: dat is op zich logisch, zolang het maar binnen de perken blijft."

