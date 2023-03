Waan je Max Verstappen in je eigen Red Bull RB18-simulator

In samenwerking met Memento Exclusives biedt Red Bull Racing Formule 1-fans de ultieme kans om het in een Formule 1-bolide in racegames op te nemen tegen andere virtuele coureurs. Red Bull heeft van de RB18, de kampioensauto van Max Verstappen, namelijk Show Car Simulators gemaakt. Deze zijn gemaakt op basis van de CAD-bestanden van Red Bull en volgen dus dezelfde bouwprocessen als die van de daadwerkelijke bolides die over het asfalt scheuren.

Van deze Show Car Simulators zijn twee versies gemaakt: de Race Edition en de Champions Edition, waarbij de bolide van de Champions Edition wél met een voorvleugel komt. Maar daar hangt meteen een groter prijskaartje aan vast: waar de Race Edition voor 86.808 euro te koop staat, kost de Champions Edition een oogstrelende 115.745 euro. Wel krijg je bij beide versies de keuze tussen de livery van Max Verstappen of Sergio Perez.

De Champions Edition van de Red Bull RB18-simulator voor in huis. Foto: Memento Exclusives

Memento Exclusives en Red Bull Racing beloven de kopers van deze bijzondere simulatoren bovendien dat deze meteen plug-and-play zijn. Kortom, alle benodigde hardware om aan de slag te gaan met het simracen is inbegrepen. Om welke hardware het gaat, moet nog nader bepaald worden door de twee partijen. Wel zal de fan genoeg ruimte in zijn of haar kamer moeten hebben, evenals een manier om het 160 kilogram wegende geheel kwijt te kunnen. De bolide van de Champions Edition, inclusief de voorvleugel, is 4.1 meter lang, 1.4 meter breed en ongeveer 1.2 meter hoog.

"We zijn verheugd dat we samen een unieke simrace-ervaring hebben gecreëerd die coureurs in de cockpit van de kampioenschapwinnende RB18 plaatst", zegt Red Bull-teambaas Christian Horner. "Rijden in een Formule 1-wagen is iets waar de meesten van ons alleen maar van kunnen dromen, maar deze simulator komt zo dicht mogelijk bij het echte werk. Memento Exclusives heeft de auto nagebouwd om het circuit bij je thuis te brengen." De eerste Red Bull RB18-simulatoren moeten deze maand nog geleverd worden.

De RB18-simulator van Red Bull. Foto: Memento Exclusives