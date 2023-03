Er is de afgelopen maanden opnieuw veel veranderd binnen het management van het Williams F1-team. Na afloop van het vorige seizoen vertrokken teambaas Jost Capito en technisch directeur FX Demaison. Voor laatstgenoemde heeft de formatie nog altijd geen directe vervanger aangesteld, maar er is inmiddels wel een nieuwe teamchef. Dat is James Vowles, die begin februari bij het team is begonnen nadat hij hiervoor ruim 20 jaar werkte voor het team dat nu als Mercedes door het leven gaat. De Brit krijgt in april gezelschap van een nieuwe directeur: dinsdag kondigde Williams de komst aan van Frederic Brousseau, die aan de slag gaat als chief operating officer. Als COO moet hij een bijdrage gaan leveren aan de transformatie van Williams.

Ervaring in de Formule 1 en bredere autosport heeft Brousseau niet. De afgelopen 26 jaar werkte hij in de luchtvaartindustrie bij Pratt & Whitney Canada. Daar begon hij in de fabriek, alvorens hij diverse operationele rollen en managementfuncties ging bekleden. In april 2022 werd hij nog benoemd tot operationeel vice-president van het bedrijf, waardoor hij aan het hoofd van de wereldwijde operatie kwam te staan. Brousseau overzag de twaalf faciliteiten van P&W in Canada, Polen, Marokko en China, terwijl hij ook de leiding had over onder meer de bevoorradingsketen en de ontwikkeling en uitvoering van de operationele strategie. Ook speelde hij een leidende rol op het gebied van gezondheid en veiligheid van medewerkers, duurzame fabricagefilosofieën en het opleiden van talent in multiculturele omgevingen.

"We kijken ernaar uit om Frederic aan boord te brengen als een energieke en ervaren leider die kan helpen met de transformatie van Williams Racing", zegt bestuursvoorzitter Matthew Savage van Williams over de aanstelling van Brousseau. "Hij begon zijn carrière in de fabriek. In zijn meest recente rol overzag hij de wereldwijde luchtvaartoperatie, waaronder het runnen van meerdere productiefaciliteiten over de hele wereld en een operatie met meer dan 10.000 medewerkers. Ik verwacht dat hij significant gaat bijdragen aan onze reis bij Williams Racing."