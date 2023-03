James Vowles is in februari aan de slag gegaan als teambaas bij Williams. De Brit, die voorheen bij Mercedes werkte, leert momenteel zijn nieuwe collega's kennen en is druk bezig met het creëren van een nieuwe technische structuur. Daarvoor hebben ze in Grove onder meer een nieuwe technische directeur nodig en daarover zei Vowles dat Williams rustig de tijd neemt en naar de lange termijn kijkt.

Een ander punt op zijn lijstje, is onderzoeken met welke motorfabrikant Williams uiteindelijk verder wil. Honda schreef zich bijvoorbeeld in voor de motorreglementen die vanaf 2026 gaan gelden, maar is er nog niet in geslaagd een Formule 1-team te vinden. Williams is echter wel een potentiële kandidaat voor de Japanners. Op dit moment heeft dat team een deal met Mercedes, die al sinds 2014 loopt. Het Britse raceteam is niet ontevreden, maar kijkt ook graag om zich heen.

"Het moge duidelijk zijn dat we heel blij zijn met deze al langlopende deal. Mercedes heeft gemiddeld genomen in de laatste vijftien jaar de beste krachtbron geproduceerd", zegt Vowles. "Momenteel zijn we de markt opnieuw aan het onderzoeken, dus we kijken naar Mercedes en andere fabrikanten. Dat is wat we moeten doen. Binnenkort beslissen we, maar tot op heden genieten we een goede relatie met Mercedes. Ze doen het fantastisch."

Is Honda een optie?

Mercedes levert niet alleen de power units, ook de versnellingsbakken komen van het Duitse merk. Stel dat Williams met Honda in zee gaat, dan moet de iconische formatie zelf weer versnellingsbakken gaan maken en moet eerst die kennis weer worden opgebouwd. Sauber doet momenteel hetzelfde in de aanloop naar de samenwerking met Audi vanaf 2026. Dat team heeft nog een samenwerking met Ferrari. Williams komt in hetzelfde schuitje terecht zodra het met Honda verdergaat.

"Dat is waarschijnlijk de hamvraag", vervolgt Vowles. "Elke keer als je kan profiteren, door bijvoorbeeld onderdelen over te nemen van andere fabrikanten, win je en ga je een stap omhoog. Zij opereren op een niveau waar jezelf misschien nog niet aan toe bent. Intern begin je ook die kennis te verliezen over hoe je op dat niveau kan komen. Het is een balans. Het geeft je op korte termijn een stap, maar het doet je waarschijnlijk pijn op de langere termijn.

"Om titels te winnen moet je kijken wie ze gewonnen heeft. Meestal zijn dat fabrikanten. Je moet die steun hebben en iedereen achter je hebben staan. Dat is de moeilijke weg die we moeten bewandelen. Op een gegeven moment moet je het zelf in handen hebben en dat heb je niet zodra je afhankelijk bent van onderdelen van anderen. Hoe goed die ook zijn, je weet pas heel laat welke aerodynamische kant het opgaat. Dat wordt normaal gesproken ook beslist door de fabrikant. Maar op dit moment hebben wij wel andere problemen."

De doelen van Williams

Dergelijke beslissingen gaan waarschijnlijk nog minimaal twee jaar duren. In de tussentijd moet Vowles zoeken naar goede mensen die Williams naar een hoger niveau kunnen tillen. Wat is uiteindelijk het doel? "Het is heel lastig om de top drie binnen te dringen", zegt de voormalig hoofdstrateeg van Mercedes. "De fabrikanten hebben meer middelen en ervaring dan je zou durven dromen. Daarnaast hebben ze de beste mensen. Naarmate je beter wordt, ga je ook efficiënter met je geld om. Niet door extra technieken, maar omdat alles betrouwbaarder wordt. Teams op achterstand dragen vaak extra kosten." Maar wat heeft Vowles precies in zijn hoofd? "Het is een meer realistische stap dat dit team elk jaar gewoon vooruit gaat. Doel twee is dat we voor in de toekomst een plan moeten maken om door te breken naar de zesde, vijfde of vierde plaats. Vanaf dat moment moet de sport ongetwijfeld een politieke verandering ondergaan om dat soort teams in de top drie te laten komen. Maar dat is allemaal voor de toekomst."