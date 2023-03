Williams-teambaas Vowles kijkt vooral naar lange termijn

James Vowles, die deze winter aantrad als nieuwe teambaas bij Williams, postte vorige week een column op de website van het team. “We zijn niet op zoek naar een fundering voor één jaar, maar voor drie tot vijf jaar. Het kost tijd om dat voor elkaar te krijgen, maar we gaan deze doelen niet opofferen voor succes op de korte termijn met de FW45”, schreef Vowles.

In Bahrein, waar zijn team een punt pakte via een tiende plek van Alexander Albon en debutant Logan Sargeant keurig twaalfde werd, kreeg Vowles de vraag of Williams geen updates gaat doorvoeren in het Formule 1-seizoen 2023. “Er is een balans, zeker. Maar in principe is de intentie van het bedrijf glashelder”, antwoordde hij. “Als je de keuze hebt tussen een beslissing die je volgende week beter maakt of één die je duidelijk beter maakt over zes, twaalf of 24 maanden, dan kies je voor de laatste.” De windtunnel blijft echter draaien, benadrukt Vowles. “Ik weet zeker dat dit zal leiden tot verbeteringen aan de wagen voor dit jaar.”

Een aantal belangrijke technische functies bij Williams is nog vacant, maar het team gaat zich niet haasten om deze gevuld te krijgen. “We zoeken naar de juiste mensen voor de juiste posities”, aldus Vowles, eraan toevoegend dat hij liever één tot twee jaar wacht op de perfecte kandidaat in plaats van krampachtig binnen zes maanden iemand vast te leggen. Dat geldt ook voor de basis van de auto. “We gaan ons niet haasten met de wagen voor volgend jaar. We gaan dat doen op de manier die ik gewend ben: er de tijd voor nemen en ervoor zorgen dat we daarbij stappen zetten qua snelheid.”

“Om de belangrijkste faciliteiten op het niveau te krijgen om vooraan mee te doen, is een paar jaar nodig. Dat doe je niet binnen zes of twaalf maanden”, weet Vowles. “Ons pad is er dus niet één voor maanden, maar voor jaren.”