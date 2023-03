Sergio Perez waarschuwt Max Verstappen: "Mijn beurt om te winnen"

Red Bull Racing trapte het Formule 1-seizoen 2023 bijzonder goed af met een dominante overwinning van Max Verstappen en een sterk presterende Sergio Perez die de tweede plaats bemachtigde. Het Bahrain International Circuit staat bekend om zijn ruwe asfalt, dat de Pirelli-banden opvreet. Met de RB19 bleek het Oostenrijkse team dit prima onder controle te hebben en kon het de concurrentie op achterstand zetten. De verwachting is dat het komend weekend dichter bij elkaar zit. Het Jeddah Corniche Circuit is een razendsnelle baan, waar topsnelheid belangrijk is en juist daar blinkt de SF-23 van Ferrari in uit. Max Verstappen verwacht dus dat de Grand Prix van Saudi-Arabië niet eenvoudig wordt, maar heeft desondanks vertrouwen in een sterk weekend. In 2022 won hij de wedstrijd aldaar.

"Ik verwacht ondanks de geweldige start in Bahrein dat Jeddah geen eenvoudige opgave wordt. Het is een heel ander circuit. De auto moet snel zijn. Toch denk ik dat we met al die hogesnelheidsbochten een sterke wagen kunnen neerzetten", blikt de regerend wereldkampioen hoopvol vooruit. "De baan is op diverse plekken aangepakt om de zichtbaarheid te verbeteren. Hopelijk is dat voor de coureurs het geval, want het was soms nogal gevaarlijk. Het is echter wel een gaaf stratencircuit met veel grip. Ik kijk er altijd naar uit om daar te racen."

Teamgenoot Perez is altijd sterk op stratencircuits en bemachtigde vorig jaar in Jeddah zijn eerste en voorlopig enige pole-position. De Mexicaan is met name benieuwd hoe de concurrentie het gaat doen. "Het is zaak om het momentum van Bahrein vast te houden", aldus Checo. "Er is nog ruimte voor verbetering in een poging de auto sneller te maken. In de eerste race hebben we veel data verzameld en achter de schermen is er hard gewerkt. Het gaat interessant worden om te zien hoe iedereen komend weekend presteert. Het is een heel andere baan dan in Bahrein. Ik kijk uit om terug te keren naar de baan waar ik in 2022 pole pakte. De timing van de safety car [op zondag] was nogal ongelukkig toen ik aan de leiding lag. Hopelijk is het nu mijn beurt om te winnen."

Video: Sergio Perez grijpt eerste en voorlopig enige pole in F1-loopbaan