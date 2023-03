Het staat vast dat de eerste twee edities van de Grand Prix van Saudi-Arabië zéker niet teleurstellend waren en voor genoeg opschudding zorgden. Max Verstappen botste in 2021 tegen de muur in zijn magistrale kwalificatieronde in Q3 en zag daarmee een eventuele pole-position in rook opgaan. Een dag later was het diezelfde Verstappen die, niet voor het eerst dat jaar, in de clinch lag met Lewis Hamilton, waarbij het duo zelfs tegen elkaar botste. Afgelopen jaar zorgde een raketaanval een kleine vijftien kilometer buiten het circuit er bijna voor dat de Grand Prix niet zou doorgaan. Uiteindelijk werd het weekend doorgezet en volgde zondag een tactisch DRS-spel tussen Charles Leclerc en Verstappen, iets dat ze ook in Bahrein al hadden.

De staat van dienst is kort, maar Jeddah schotelt de Formule 1-fans voorlopig spectaculaire Grands Prix voor met crashes, safety cars en felle gevechten. Maar de voorgaande races bieden natuurlijk geen garantie. Gelukkig zijn er wel andere indicatoren die erop wijzen dat de race met name aan het einde spannend kan worden. Zo zou de manier waarop Red Bull uitblonk in Bahrein wel eens precies de reden kunnen zijn waarom Ferrari veertien dagen later de uitdaging kan aangaan. Afgelopen F1-seizoen reisde Red Bull als favoriet af naar Jeddah. De wintertest en openingsrace in Bahrein lieten zien dat de RB18 een indrukwekkende topsnelheid haalde. Ferrari had daarbij het voordeel van de acceleratie uit de bochten, maar Red Bull was de koning van de speed traps. Het vloeiende Jeddah Corniche Circuit paste in 2022 dan ook perfect bij Verstappen en Sergio Perez.

Wat zeggen de data?

De twee teams lijken dit jaar van plaats te hebben geruild. GPS-data van de wintertests en de race in Sakhir lieten zien dat Ferrari met de SF-23 een hogere topsnelheid heeft, terwijl Red Bull met de RB19 juist sneller uit de bochten komt. De auto van de Oostenrijkers heeft bij een kleine 290 kilometer per uur meer moeite om sneller te gaan dan de auto van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Ferrari gaat hulp krijgen van drie plekken in Saudi-Arabië waar de snelheden hoger liggen dan 290 kilometer per uur. In 2022 kwam naar voren dat op drie punten een snelheid kan worden aangetikt van 315 kilometer per uur. Als Ferrari meer uit de efficiëntie van de auto kan halen op het rechte stuk - in de kwalificatie met DRS of door binnen DRS-afstand te komen van de RB19 in de race - dan staat nog helemaal niet vast dat Verstappen en Perez dominant naar hun tweede achtereenvolgende een-twee rijden.

Ferrari benadrukte na de uitvalbeurt van Leclerc in Sakhir dat de SF-23 ook nog niet optimaal was afgesteld. Ferrari-teambaas Frederic Vasseur verklaarde dat dit de mindere race pace veroorzaakte en niet omdat het concept minder goed is dan dat van Red Bull. Leclerc kwalificeerde zich slechts 0.292 seconden achter Verstappen, maar was voor zijn uitvalbeurt nooit een kanshebber voor de zege. "Ik heb nog nooit een auto gezien die de snelheid van een andere wagen in de kwalificatie kan evenaren, maar vervolgens niet in staat is om een sterke race te hebben. Het draait hier om de afstelling en enkele keuzes die gemaakt zijn met de auto. Het gaat niet om het concept, dus daar hoeven we niet naar te kijken", zei de Ferrari-chef.

Gaat ander asfalt het verschil maken

Het Saudische asfalt kan ook een steentje bijdragen aan de prestaties van Ferrari. Het asfalt van het Bahrain International Circuit is niet zo heel vriendelijk voor de banden. Vaak wordt het vergeleken met het rijden over een kaasschaaf. De Pirelli's kregen daar behoorlijk wat te verduren. Red Bull en Aston Martin blonken uit omdat zij dit het beste onder controle hadden, terwijl Ferrari deels ten onder ging aan de extreme slijtage, al moet gezegd worden dat dit ook een zwakke plek was van de F1-75. De Italiaanse firma denkt dat dit in Jeddah wel een stuk beter moet gaan.

"Jeddah is een heel ander soort circuit", bevestigt Verstappen de woorden van Ferrari. "Je hebt meer rechte stukken, snelle bochten en minder slijtage. In Bahrein waren we met name goed in het onder controle houden van de slijtage. Ik verwacht dat in Saudi-Arabië het qua race pace dichter bij elkaar zit. Onze auto lijkt vrij sterk in snelle bochten, maar Ferrari is snel op rechte stukken en dat is in Jeddah wel fijn om te hebben."

Op papier lijkt het dus aan Ferrari om de strijd met Red Bull aan te gaan. Alonso kwalificeerde zich als vijfde in Bahrein, terwijl er eigenlijk meer van de Spanjaard werd verwacht. De AMR23 is met name sterk in langzame bochten en heeft een relatief lage topsnelheid. Natuurlijk kun je aan de afstelling sleutelen, maar het Jeddah Corniche Circuit is niet per se een baan waar Aston Martin op gaat uitblinken. Mercedes schreef dit weekend een brief aan haar fans om geduld te vragen voor de lange zoektocht naar verbetering. In de seizoensopener kwam dat team niet verder dan een vijfde en zevende plek en het lijkt erop dat de W14 ook komend weekend niet helemaal vooraan de grid zal staan. De verwachting is overigens niet dat Mercedes en Hamilton opnieuw tegenvallen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië. In 2022 pakte de Brit de vijftiende startplek.

Video: Verstappen verschalkt Leclerc in Grand Prix van Saudi-Arabië 2022