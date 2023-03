Mercedes komt niet met nieuw chassis

Ondanks het gebrek aan snelheid van de W14 komt Mercedes dit jaar niet met een geheel nieuw chassis. “Daar is simpelweg niet genoeg geld voor onder het budgetplafond”, liet teambaas Toto Wolff weten. Het merk met de ster moet zich dus concentreren op aerodynamische veranderingen om de komende periode een stap voorwaarts te kunnen maken. De formatie steekt de hand in eigen boezem voor het mislukte ‘zero pod’-concept en het feit dat daar te lang aan vastgehouden is. Wolff: “We hebben echt ons best gedaan om het concept te laten werken, omdat de data die we hadden ons lieten zien dat we op de goede weg waren. Maar het tegendeel bleek het geval. Zo simpel is het.”

De Mercedessen konden ook in Saudi-Arabië geen vuist maken. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

FIA past strafpuntensysteem aan

De FIA gaat vanaf dit seizoen coulanter om met kleine vergrijpen zoals het overschrijden van track limits. Motorsport.com heeft vernomen dat in de wintermaanden, in overleg met teams en coureurs, het strafpuntensysteem is aangepast. Men wil enkel de rijders bestraffen die gevaarlijk rijgedrag vertonen. Kleinere, sportieve vergrijpen worden minder snel bestraft met een strafpunt op de licentie. Bij twaalf punten moet een coureur een race langs de zijlijn zitten. Met het nieuwe systeem hoopt de FIA te voorkomen dat coureurs door kleine overtredingen alsnog een race moeten brommen.

F1-kalender op de schop in 2024?

Het ziet ernaar uit dat Saudi-Arabië in 2024 de Formule 1-seizoensopener organiseert. De organisatie kan vanwege de Ramadan tussen 11 maart en 10 april geen race laten plaatsvinden. FOM zou open staan voor dit plan, maar op dit moment is er nog geen beslissing genomen. Mocht het niet lukken, dan zou de race in Jeddah pas laat in het seizoen kunnen plaatsvinden. Na maart wordt het al snel te warm in het land om een race te kunnen organiseren. Overigens geldt dat ook voor Bahrein, waar dit jaar het seizoen werd afgetrapt. Als Saudi-Arabië de openingsrace mag huisvesten, zal er voor Bahrein een datum later in het jaar gevonden moeten worden.

Luchtfoto van het Jeddah Corniche Circuit. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Forse kritiek van Franz Tost aan eigen AlphaTauri-team

Het rommelt bij AlphaTauri. De toekomst van de renstal is onzeker en nu blijkt ook de AT04 voor dit seizoen geen wondermachine. Nyck de Vries en Yuki Tsunoda spartelen vooral in de achterhoede, tot frustratie van teambaas Franz Tost. “Ik had een veel betere auto verwacht. We hebben niet genoeg downforce, de auto is instabiel bij het aanremmen, de achterbanden raken te snel oververhit, de auto glijdt weg van de apex, de tractie is slecht... Alles wat je nodig hebt om tot een goede rondetijd te komen, hebben we niet.” De withete Tost laat weten geen vertrouwen meer te hebben in zijn engineers, maar wil niets weten van kritiek op zijn coureurs.

Franz Tost, teambaas, Scuderia AlphaTauri, haalt fors uit naar zijn team. Foto: Motorsport Images

Waarom krijgt de winnaar van een F1-race een medaille?

Sinds de Grand Prix van Abu Dhabi 2022 krijgt de F1-winnaar de zogenaamde FIA Medal omgehangen. De gedachtegang hierachter is als volgt: veel coureurs hebben in hun contract staan dat het zilverwerk dat zij behalen naar het team gaat, zodat het in de fabriek kan worden neergezet. De rijders moeten het veelal doen met replica’s. De FIA wil de winnaar van de race echter ook iets geven om zelf te houden. Dit is de FIA Medal geworden. Het heeft dus niets te maken met het medaillesysteem dat voormalig F1-baas Bernie Ecclestone ooit bedacht had, wat de puntentelling in de Formule 1 zou moeten vervangen.

De FIA Medal, de medaille die wordt uitgereikt aan de winnaar van een F1-race Foto: FIA