Mercedes verraste vorig jaar door een auto met minimale sidepods aan de start te brengen. Aanvankelijk had de Duitse fabrieksformatie grote problemen met de wagen, doordat deze erg te lijden had van porpoising en bouncing. Maar naarmate het seizoen vorderde, werd er vooruitgang geboekt, waarna het team voor dit jaar besloot vast te houden aan het concept. Na de eerste race in Bahrein is echter duidelijk: het is een verkeerde beslissing geweest om op de ingeslagen weg door te gaan.

Lewis Hamilton liet donderdag weten dat het verschil tussen Mercedes en Red Bull alleen maar gegroeid is dit jaar. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen bedraagt het gat momenteel zo'n anderhalve seconde. Teambaas Toto Wolff kondigde al aan dat het team van concept zal moeten veranderen, maar heeft nu verduidelijkt dat het louter om aerodynamische veranderingen aan de auto gaat. Voor het ontwikkelen van een compleet nieuw chassis is geen geld.

“Het is uitgesloten dat je van chassis gaat veranderen. Daar is simpelweg niet genoeg geld voor onder het budgetplafond”, laat Wolff tijdens een persconferentie op vrijdag weten. “Maar je kan nog wel dingen aan de aerodynamica en het bodywork veranderen, dat is allemaal nog prima te doen.”

Over waarom Mercedes aanvankelijk vasthield aan het concept maar nu toch tot de conclusie is getrokken dat er een andere richting moet worden ingeslagen met de wagen, zegt Wolff: “We hebben echt ons best gedaan om het concept te laten werken, omdat de data die we hadden ons lieten zien dat we op de goede weg waren. Maar het tegendeel bleek het geval. Zo simpel is het. De drie snelste auto’s, waaronder de Ferrari, hebben een vergelijkbaar concept als het gaat om de manier waarop de auto downforce genereert. En dat is een heel andere manier dan waarop onze auto dat doet. Op een zeker moment zijn we tot de conclusie gekomen dat we het bij het verkeerde eind hadden. Hoe we verkeerd hebben kunnen zitten, zijn we nog aan het analyseren. We zijn gewoon afgegaan op de data, maar de data heeft ons de verkeerde kant opgestuurd.”

“Iedereen die iets te zeggen heeft in het team, is tot dezelfde conclusie gekomen: we kunnen niet zo verder”, gaat de Oostenrijker verder. ”We hebben geprobeerd om vast te houden aan het concept, maar we moeten in geen geval verder gaan op een pad dat doodloopt. We moeten niet koste wat kost aan iets werken, als het gewoon niet werkt. Ik wil niet nog meer tijd verliezen. En mijn collega’s denken er net zo over.”

‘Perfecte storm’

Dat het tijdens de tweede seizoenshelft van 2022 beter ging met Mercedes, gaf het team onterecht het idee dat men op de juiste weg was. Wolff: “Het was een soort van perfecte storm. Doordat de auto vorig jaar beter en beter werd, hebben we waarschijnlijk minder vraagtekens bij het concept gezet dan we eigenlijk hadden moeten doen. We moeten nu erkennen dat we niet gelukkig zijn met waar we zijn beland. We zijn niet blij met de hoeveelheid downforce en de mechanische balans. Eigenlijk zijn we over alles niet tevreden.”

Video: Lewis Hamilton kampt met onderstuur in Jeddah