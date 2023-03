Waarom krijgt de winnaar van een F1-race een medaille omgehangen?

Sinds de Grand Prix van Abu Dhabi van 2022 krijgt de coureur die op zondag de race wint niet alleen een beker maar ook een medaille. De internationale autosportbond FIA is hiermee begonnen omdat veel coureurs in hun contract hebben staan dat het zilverwerk dat zij behalen naar het team gaat, zodat het in de fabriek kan worden neergezet. De rijders moeten het veelal doen met replica's.

De FIA wil de winnaar van de race echter ook iets geven om zelf te houden. Dit is de FIA Medal geworden. De medaille is volgens de autosportbond op een duurzame manier geproduceerd en voorzien van een nummer om aan te geven hoeveelste race het is sinds de start van het officiële wereldkampioenschap in 1950.

Max Verstappen kreeg eind vorig jaar als winnaar van de Grand Prix van Abu Dhabi als eerste een FIA Medal uitgereikt, met daarin het nummer 1.079 gegraveerd. De Nederlander kreeg twee weken geleden in Bahrein ook het tweede exemplaar omgehangen, na de seizoensopener van dit jaar te hebben gewonnen.

Het idee om medailles uit te delen in de Formule 1 is niet nieuw. Sinds 2021 worden er medailles uitgereikt aan de coureurs die in de sprintraces in de top-drie finishen. “Dit is de eerste medaille in mijn leven”, grapte Verstappen, nadat hij twee jaar geleden tweede was geworden in de sprintrace in Monza. “Ik zou niet weten wanneer ik eerder een gewonnen zou hebben.”

De FIA Medal, de medaille die wordt uitgereikt aan de winnaar van een F1-race. Foto: FIA

Medaillesysteem

De medailles hebben puur en alleen een symbolische waarde, al ondernam voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone eerder een serieuze poging om het puntensysteem te vervangen voor een medaillesysteem. Net als in andere sporten moesten degenen die eerste, tweede en derde werden een gouden, zilveren en bronzen medaille krijgen. En de coureur die aan het einde van het seizoen de meeste gouden medailles had behaald, zou de wereldkampioen zijn, zo had de Brit bedacht.

Volgens Ecclestone zou een systeem met medailles de Formule 1 veel gemakkelijker maken om te volgen. “Iedereen snapt het systeem met een gouden, zilveren en bronzen medaille. Bijna alle sporten werken met dit systeem”, zei hij destijds. Ook zou een medaillesysteem voor fellere gevechten om de overwinning zorgen, zo was zijn stellige overtuiging. Ecclestone: “Als we met medailles gaan werken, is het niet meer mogelijk om wereldkampioen te worden zonder dat je voor de zege gaat."

Ecclestone wilde het medaillesysteem graag ingevoerd hebben voor het Formule 1-seizoen 2009, maar de FIA ging er niet in mee. Het idee stierf hierna een stille dood.