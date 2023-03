Reconstructie: Zo kreeg Alonso zijn honderdste podiumplek terug

Alonso maakt kostbare fout

20.03 uur (lokale tijd) – Alonso rondt de opwarmronde af en parkeert zijn Aston Martin AMR23 naast de Red Bull van polesitter Sergio Perez. Maar als hij zijn auto stilzet, staat zijn linker voorband buiten het geverfde vak.

20.04 uur – De stewards merken op dat de AMR23 van de tweevoudig wereldkampioen verkeerd geparkeerd staat.

20.05 uur – Alonso komt onder het vergrootglas van de stewards te liggen voor dit vergrijp.

20.06 uur – De Spanjaard krijgt een tijdstraf van vijf seconden voor het incorrect positioneren op de startgrid. Hij legt uit: "Misschien ligt het aan deze auto's of de halo, of wat ook maar invloed heeft op ons zicht bij het positioneren van de auto. Maar goed, het was mijn fout."

20.30 uur – Een probleem met de energieterugwinning voor Lance Stroll betekent einde race voor de Canadees. Hij parkeert de AMR23 op een veilige plek naast de baan in bocht 13. De gele vlag en dubbele gele vlaggen worden gezwaaid.

20.31 uur – De Aston Martin van Stroll staat bijna volledig achter een muur, maar de safety car komt toch de baan op. De FIA legt uit dat het door de camerahoeken lastig te bepalen was waar Stroll geparkeerd stond, waarop het met alle beschikbare informatie voor een echte safety car als de veiligste optie ging.

20.33 uur – In ronde 18 van de 50 brengt Alonso zijn enige bezoek aan de pitstraat. Daar ruilt hij de mediumband in voor de harde band. De monteurs kunnen pas na vijf seconden, na het inlossen van de tijdstraf, werken aan de auto. Het leidt tot een pitstoptijd van 8,56 seconden.

20.33 uur – Het Remote Operations Centre, vergelijkbaar met de VAR in het voetbal, in Genève bestudeert de pitstop en concludeert in eerste instantie dat de tijdstraf van vijf seconden op juiste wijze is ingelost door Alonso en Aston Martin.

20.35 uur – De FIA bevestigt eindelijk dat er een straf van 5 seconden voor Alonso is toegepast, omdat hij verkeerd gepositioneerd was bij de start van de race.

‌Red Bull 1-2, maar wie eindigt derde?

21.24 uur – In de laatste ronde van de race krijgen de stewards van race control te horen dat het Remote Operations Centre toch niet gelooft dat de tijdstraf van vijf seconden op juiste wijze is ingelost. De stewards worden verzocht om een onderzoek in te stellen.

21.25 uur – Sergio Perez wint de Grand Prix van Saudi-Arabië met een marge van 5,355 seconden ten opzichte van teamgenoot Max Verstappen, die in de laatste ronde nog het bonuspunt voor de snelste raceronde wegsnoept om zo de leiding in het kampioenschap te behouden. Alonso komt pas vijftien seconden na Perez over de streep, maar heeft een marge van 5,1 seconden ten opzichte van George Russell.

21.38 uur – De stewards delen officieel mee dat ze een incident hebben geconstateerd waarbij Alonso betrokken is. Dat wordt al snel een 'under investigation' omdat hij de straf onjuist zou hebben ingelost.

21.45 uur – De podiumceremonie zit er al op als besloten wordt dat Alonso een tijdstraf van tien seconden krijgt vanwege het niet op de juiste manier inlossen van zijn tijdstraf van vijf seconden. Russell krijgt in het mediavierkantje te horen dat hij Mercedes een podiumplaats heeft bezorgd. Dit besluit is echter niet officieel medegedeeld door de FIA tot drie uur na de race.

22.00 uur – De FIA publiceert een voorlopig raceresultaat met Russell op de derde plek. Alonso staat nu op 4,862 seconden van Russell op de vierde plaats en kan zijn honderdste podiumplek in de Formule 1, voorlopig, vaarwel zwaaien.

22.40 uur – Alonso arriveert in het mediavierkantje voor geschreven media en maakt duidelijk dat hij medelijden heeft met de door de FIA in verwarring gebrachte fans en Mercedes, dat nu veel aandacht heeft misgelopen omdat Russell niet op het podium stond. Hij hoopt dat 'gezond verstand' weer gebruikt wordt in de Formule 1. "Het is geen goede dag voor de fans. Je hebt 35 ronden de tijd om een straf toe te passen en te informeren over de straf, en dan wacht je tot na de podiumceremonie. Er is echt iets mis met het systeem, maar zo gaat het nou eenmaal."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Diep in de nacht

00.36 uur – De FIA vaardigt een document waarin bevestigd wordt dat Alonso een tijdstraf van tien seconden heeft gekregen omdat de tijdstraf niet op juiste manier is ingelost. In het document legt de FIA uit: "De stewards hebben van de racedirecteur en sportief directeur videobewijs gekregen van hoe de auto met startnummer 14 zijn straf inlost. Zij stelden dat er bij een vorige meeting met de teams is afgesproken dat geen enkel onderdeel van de auto aangeraakt mag worden tijdens het inlossen van de straf, aangezien dit dan onder werken aan de auto valt. In dit geval was het duidelijk dat de auto door de achterste krik werd aangeraakt."

00.50 uur – De FIA roept een teamvertegenwoordiger van Aston Martin, in dit geval sportief directeur Andy Stevenson, naar de stewards voor een right to review voor het besluit van 21.45 uur. Deze meeting staat gepland voor 00.10 uur, veertig minuten nadat de update verstuurd is.

01.02 uur – De stewards sturen hun conclusie van de hoorzitting over het right to review naar de teammanager van Aston Martin. Het team heeft bij die hoorzitting videobewijs laten zien van zeven gevallen waarin de auto door een krik wordt aangeraakt terwijl er een tijdstraf werd ingelost. Deze gevallen bleven echter onbestraft.

De redenering van de FIA luidt als volgt: "Het team stelde duidelijk dat de beweerde overeenkomst tussen de FIA en de teams dat het aanraken van de auto op welke manier dan ook, inclusief met een krik, als 'werken' aan de auto zou gelden, onjuist was en dat de basis van de beslissing van de stewards daarom verkeerd was."

Daarom oordeelden de stewards dat er 'significante en relevante (nieuwe) informatie' was aangeleverd door Aston Martin. Aangezien er 'geen duidelijk argument' was om te bepalen dat partijen waren overeengekomen dat een krik die een auto aanraakt onder 'werken aan de auto' valt, draaiden de stewards hun beslissing terug.

01.15 uur – De FIA publiceert het officiële raceresultaat. De tijdstraf van Alonso is teruggedraaid en de Spanjaard krijgt zijn derde plek terug. In de bijgewerkte tussenstand van het kampioenschap klimt Aston Martin ten koste van Mercedes naar de tweede plek. Alonso zelf pakt drie punten terug en behoudt zijn derde plaats. Russell valt terug van de vierde naar de zesde plek.

Duidelijkheid vóór Australië

01.18 uur – Als laatste relevante handeling bespreekt de FIA deze saga publiekelijk middels een officieel bericht. Het bestuursorgaan noemt inconsistente eerdere voorbeelden die door deze specifieke omstandigheden zijn 'blootgelegd', wat tot de verwarring leidde. De FIA voegt eraan toe dat er vóór de Grand Prix van Australië meer duidelijkheid zal komen over deze regel.

De FIA legt uit: "Het verzoek aan de stewards om het eerste besluit te herzien kwam in de laatste ronde. De daaropvolgende beslissing van de stewards om de deelnemer te horen en het right to review toe te kennen, was het resultaat van nieuw bewijsmateriaal betreffende de definitie van 'werken aan de auto', waarvoor tegenstrijdige precedenten bestonden. Dit is door deze specifieke omstandigheden aan het licht gekomen. Dit onderwerp zal daarom worden behandeld tijdens de volgende Sporting Advisory Committee, die plaatsvindt op donderdag 23 maart. Vóór de Grand Prix van Australië zal er duidelijkheid gegeven worden."

De FIA stelt verder dat deze 'open benadering' van de herziening en 'verbeteringen van de processen' deel uitmaken van de voortdurende missie van de FIA om de sport op een 'eerlijke en transparante' manier te reguleren.