Tost snoeihard voor AlphaTauri: "Auto zou super zijn, maar we staan nergens"

Het eerste raceweekend van het Formule 1-seizoen 2023 is teleurstellend verlopen voor AlphaTauri. Het team uit Faenza dacht afgelopen winter een significante stap te hebben gezet, maar moest toezien hoe het vooral in de langzame bochten van het Bahrain International Circuit veel tijd verloor. Het goede nieuws is dat het stratencircuit in Jeddah maar weinig langzame bochten kent, al is dat voor Franz Tost nog geen reden om positief te zijn. Sterker nog: de Oostenrijkse teambaas blijkt tijdens de persconferentie allesbehalve tevreden met de situatie waar AlphaTauri momenteel in zit en oordeelt spijkerhard.

Tost vertrouwt hoopgevende woorden engineers niet meer

"Jammer genoeg is dit zo'n beetje waar de auto momenteel staat. Ik had een veel betere auto verwacht", valt Tost maar meteen met de deur in huis. "We hadden het in Bahrein bijzonder moeilijk. Hier kan het iets anders zijn en ik hoop met in ieder geval één auto Q3 te halen, maar we moeten bijzonder hard aan de bak om de auto sneller te maken. Met name op aerodynamisch vlak zitten er nu al dingen in de pijplijn. De engineers vertellen me steeds dat we goede vooruitgang boeken, maar ik vertrouw hen niet meer. Ik wil alleen nog maar rondetijden zien, dat is het enige wat telt."

Tost is scherp en dat blijkt ook als hij naar de tekortkomingen van de auto wordt gevraagd: "We hebben niet genoeg downforce, de auto is instabiel bij het aanremmen, de achterbanden raken te snel oververhit, de auto glijdt weg van de apex, de tractie is slecht... Alles wat je nodig hebt om tot een goede rondetijd te komen, hebben we niet", is de Oostenrijker duidelijk. De uitspraak over de engineers niet meer vertrouwen komt vooral hard over, al kan Tost die wel toelichten: "Tijdens de wintermaanden hoorde ik alleen maar 'de auto is geweldig en we hebben grote stappen gemaakt'. Maar dan komen we in Bahrein en zijn we helemaal nergens. Wat moet ik dan anders zeggen?" Hij voegt eraan toe dat de cijfers uit de windtunnel en CFD-modellen ook niet bleken te kloppen met de praktijk.

"De Vries zal er staan, het is nu aan het team met de auto"

Het betekent dat de coureurs het momenteel met inferieur materiaal moeten doen. Tost wil dan ook niets weten van kritiek op zijn coureurs, ook zeker niet op Nyck de Vries: "Nyck is nog aan het leren, maar als wij de coureurs een snelle auto geven, dan staan ze er. Dat geldt voor allebei. Beide coureurs zijn goed en hebben in het verleden laten zien dat ze races en zelfs kampioenschappen kunnen winnen. Het is nu aan het team om ze een competitieve auto te geven." In dat opzicht is het volgens Tost nog een geluk bij een ongeluk dat hij nu De Vries in de auto heeft en geen jongeling. "Als wij Nyck een goede auto geven, dan staat hij er wel. Als nieuwkomer en zeker als jong talent is het nog veel moeilijker als de auto niet goed is. Met een competitieve bolide is het veel makkelijker om binnen te komen en meteen wat moois te laten zien. Maar nogmaals: ik ben ervan overtuigd dat Nyck ons goede races gaat laten zien, het is nu alleen aan het team..."

Als positieve voetnoot kan Tost nog wel meegeven dat er updates aanstaande zijn voor de AT04. "Er komen updates aan, ja. We brengen nieuwe dingen naar Melbourne en daarna ook weer nieuwe dingen naar Baku. Het is ons doel om kleine updates mee te nemen naar nagenoeg iedere race."