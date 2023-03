Analyse: Winnaars en verliezers F1 Grand Prix van Saudi-Arabië

Winnaars:

Sergio Perez heeft zich in de positieve zin van het woord weer eens een straatvechter getoond. Na zeges op de stratencircuits van Baku, Monaco en Singapore heeft hij ook Jeddah op zijn erelijst bij kunnen schrijven. De Mexicaan liet na afloop weten dat de race 'moeilijker was dan gedacht', doordat Max Verstappen dankzij de safety car al sneller achter hem zat dan dat hij zondagochtend had voorspeld. Perez wist echter foutloos te blijven, moeiteloos stand te houden en dacht ook meteen WK-leider te worden. Dat laatste is zoals bekend niet gebeurd, doordat Verstappen het punt voor de snelste raceronde heeft gepakt. Perez was daar achter het podium en in de persconferentie nogal verbaasd over, maar Verstappen liet koeltjes optekenen: "Luister: ik had al een klotedag gisteren. Als je dan tweede ligt, wil je ook dat extra puntje pakken." Het toont de mentaliteit die je als wereldkampioen moet hebben, al kan het ook meteen een voorbode zijn van wat we later dit jaar gaan zien - als het wel daadwerkelijk tussen beide Red Bulls gaat. Perez is er in zijn uitlatingen ook heel helder over. Het moet niet bij deze vijfde zege blijven, de wereldtitel is zijn doel. Maar of dat zonder veel malheur aan de andere kant van de pitbox ook reëel is, moet nog blijken...

Het overkoepelende plaatje is dat Red Bull Racing als geheel ook op dit circuit ongenaakbaar is gebleken. De race in Jeddah heeft laten zien dat de RB19 naast snel ook bijzonder veelzijdig is. In Bahrein koos het team voor een afstelling met meer downforce om goed te zijn in de langzame bochten, de acceleratiefases en om de banden in leven te houden. In Saudi-Arabië werden er andere dingen gevraagd en dus reed Red Bull met een andere achtervleugel en minder neerwaartse druk. Het effect is dat Red Bull een klasse apart was op rechte stukken, hetgeen aantoont dat het team erg veel kanten op kan met deze auto. Enig minpunt is vooralsnog de betrouwbaarheid gebleken. Zo zijn er verschillende onderdelen gewisseld, gaf zaterdag de aandrijfas de geest en ging het zondag ook niet van een leien dakje bij Verstappen. Hij maant het team dan ook tot scherpte: "Ik ben hier niet om tweede te worden. Als het tussen twee auto's gaat, moeten beide auto's in ieder geval betrouwbaar zijn." Dus ja, Red Bull is de grote winnaar van het weekend, maar is er ruimte voor verbetering en niet iedereen is even tevreden. De auto is snel genoeg om zelfs met problemen vooraan te eindigen, maar voor de coureurs is dit thema wel een zorg - des te meer omdat andere teams in de titelstrijd niet direct veel punten bij de teamgenoot lijken weg te nemen.

Fernando Alonso is zonder enige twijfel de laatste winnaar van het weekeinde. Podium nummer honderd staat in de boeken, al ging dat niet zonder slag of stoot. Over de soap na afloop is bij de verliezers meer te vinden, maar hier is lof voor Alonso en Aston Martin gepast. De Spanjaard maakte een fout met zijn positionering bij de start, maar toonde zich nadien simpelweg soeverein ten opzichte van Mercedes en Ferrari. Het is voor Aston Martin een belangrijk gegeven. Intern en extern was dat namelijk een belangrijke vraag richting Jeddah: kan de groene brigade het ook op een compleet ander circuit? Alonso was in Bahrein zeer sterk in langzame bochten, maar verloor veel op rechte stukken. Zou dat intrinsiek aan de auto zijn of puur een gevolg van de afstelling? "Met een Monza-achtervleugel was ik gewoon het snelst geweest hoor op rechte stukken", lachte de Spanjaard zelf. In de praktijk is Aston Martin daadwerkelijk competitief gebleken in Jeddah en dat geeft de burger in Silverstone veel moed voor de 21 circuits die dit jaar nog bezocht worden.

Verliezers:

Exact het tegenovergestelde valt te zeggen van Ferrari. Juist doordat de lay-out in Jeddah compleet anders is, dacht de Scuderia er hogere ogen te gooien dan in Bahrein. Ferrari heeft enorm aan het verminderen van drag gewerkt in de winter. Het team betaalt er een prijs voor in langzame secties, maar dacht er in stukken vol gas - waar Jeddah er veel van heeft - de vruchten van te plukken. Zondag is de Italiaanse trots echter van een koude kermis thuisgekomen. Zoals Carlos Sainz terecht aangaf, valt de achterstand over één ronde nog te overzien, maar is de race het zwakke punt. Ook op een circuit waarop Frederic Vasseur een reactie wilde zien, is dat pijnlijk aan de oppervlakte gekomen. Ferrari reed kleurloos naar de plekken zes en zeven en moest inclusief een safety car nog respectievelijk 35 en 43 seconden toegeven op de snelste Red Bull. Interessante constatering is ook dat Ferrari nog achter Mercedes stond. Bij dat team wordt er moord en brand geschreeuwd en het hele (aerodynamische) concept overhoop gegooid, terwijl de formatie die daar zondag nog achter stond zoiets totaal niet van plan is.

De grootste verliezer van het afgelopen weekeinde is de FIA. De autosportfederatie maakte er in de slotfase en ook na de race eigenlijk een potje van. In eerste instantie was 'race control' van mening dat Alonso zijn tijdstraf reglementair had ingelost bij de pitstop. Na een tip van een ander team heeft race control de beelden in de slotfase nog maar eens bekeken. Ditmaal zagen ze wel dat de krik de achterkant van de auto al raakte, zonder dat die overigens omhoog werd gekrikt. De zaak is toen alsnog doorgespeeld naar de stewards en die besloten op het moment dat Alonso de beker al in handen had dat er tien seconden bij zijn eindtijd op moest. Nadat Aston Martin gebruik heeft gemaakt van de right of review en met zeven eerdere momenten heeft laten zien dat er in deze gevallen niet altijd een straf is uitgedeeld, kan er weer een streep door. Het komt allemaal knullig over, zeker uren na de race. De FIA heeft geen onuitwisbare indruk achtergelaten en dat is niet voor het eerst. Het geheel toont aan dat de constructie met race control als een soort VAR allesbehalve waterdicht is en dat het na Abu Dhabi 2021 niet per definitie beter is geworden...

Zowel bij Ferrari als ook bij McLaren viel het woord crisis op de mediadag. Beide formaties wilden er niks van weten. Zo gaf Lando Norris aan dat de situatie niet nog zo slecht is als het lijkt en dat hij hoopte op 'goede punten' voor het team in Jeddah. Maar aan het eind van de tweede Grand Prix staan er nog steeds nul stuks op de teller, hetgeen voor een roemruchte naam als McLaren ondermaats is. Wel waren er aan de Rode Zee andere oorzaken dan de snelheid van de auto. Zo raakte Norris op zaterdag de muur en verdient Oscar Piastri bijzonder veel lof voor het halen van Q3. Hij is uit het juiste hout gesneden. Zondag probeerde de Australiër zeer voorzichtig te zijn bij de start en behoedzaam door de eerste ronde te komen, maar ging het alsnog mis - of misschien juist daardoor wel mis. Het contact met Pierre Gasly heeft zijn race om zeep geholpen en maakt dat McLaren nog steeds op de hatelijke nul staat. De 'grote' upgrades van Baku komen steeds dichterbij, maar vooralsnog is het allesbehalve een vetpot in Woking.

