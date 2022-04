Vier teams beginnen volgende week aan testprogramma Pirelli

De officiële bandenleverancier van de Formule 1 heeft door de hectische kalender problemen om voldoende data te vinden om het testprogramma af te werken. Doorgaans worden de tests op dinsdag en woensdag na een raceweekend afgewerkt. Op traditionele testcircuits zoals Barcelona en Silverstone kan dit jaar niet getest worden omdat die races deel uitmaken van back-to-backs. Met keuze voor testdagen na de GP’s in Emilia-Romagna, Oostenrijk, Hongarije, Italië is Pirelli tot zeventien testdagen gekomen. Met een extra dag staan er nu in totaal achttien testdagen. Het reglement biedt de mogelijkheid om in totaal 25 dagen te testen, inclusief testdagen op een natte baan.

Teams gebruiken de 2022-wagens voor het testwerk. Vorig jaar moesten ze het nog doen met speciaal omgebouwde wagens. Hoewel er strenge regels gesteld zijn aan de zaken die een team mag doen tijdens het Pirelli-testprogramma, zien de meeste teams het toch wel als een voordeel dat ze mogen testen. De achttien testdagen worden verdeeld over negen teams, alleen Haas doet niet mee. Williams koos vorig jaar om geen proefwagen te bouwen, maar doet dit jaar wel mee. Red Bull, Ferrari en Alpine hebben besloten de twee testdagen op verschillende circuits af te werken.

Volgende week begint het programma op Imola met AlphaTauri, Alfa Romeo, Alpine en Ferrari. De laatste twee teams doen elk een dag. Ferrari gebruikt de tweede dag vervolgens op 24 juni in Mugello, op de vrijdag na de Canadese Grand Prix. McLaren en Williams doen in juli twee dagen op de Red Bull Ring, Alpine en Red Bull zullen daar ook elk een dag voor hun rekening nemen. Mercedes en Aston Martin gebruiken hun twee dagen in Hongarije, net voor de zomerstop.

De laatste testdag staat voor Red Bull Racing en wordt na de Italiaanse Grand Prix gehouden op Monza. Er zijn nog geen testdagen bekendgemaakt voor het testen in natte omstandigheden. Alle teams zullen later dit seizoen ook nog een paar vrije trainingen gebruiken om met een prototype te testen.

Pirelli-testprogramma 2022

Datum Locatie Teams 26 april Imola AlphaTauri, Alfa Romeo, Alpine 27 april Imola AlphaTauri, Alfa Romeo, Ferrari 24 juni Mugello Ferrari 12 juli Red Bull Ring McLaren, Williams, Red Bull 13 juli Red Bull Ring McLaren, Williams, Alpine 2 augustus Hungaroring Mercedes, Aston Martin 3 augustus Hungaroring Mercedes, Aston Martin 13 september Monza Red Bull