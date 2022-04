Leclerc raakt bij overval een horloge van 300.000 euro kwijt

Italiaanse media melden dat de Monegask paasmaandag met vrienden en zijn trainer Andrea Ferrari in de Toscaanse stad Viareggio was. Rond 22.00 uur in de avond werd Leclerc op Via Salvatori herkend door fans en werd aangehouden om foto’s te maken en handtekeningen uit te delen. Daarbij kreeg de Ferrari-coureur steeds meer aandacht en een dief slaagde erin Leclerc te ontdoen van zijn horloge en het mee te nemen. Nog voordat Leclerc de diefstal voelde, was de overvaller al vertrokken.

Leclerc heeft aangifte gedaan bij de politie, dat nu onderzoek doet naar de zaak. Zijn trainer Ferrari, die afkomstig is uit Viareggio, heeft via social media zijn irritatie over het incident kenbaar gemaakt. Volgens Ferrari was de buurt slecht verlicht, iets waar omwonenden al veel langer over klagen. In een bericht op Instagram schreef Ferrari: “Via Salvatori is al maanden heel slecht verlicht, we hebben dit al heel lang laten weten. Gisteravond zijn we overvallen. Denken jullie dat het aanbrengen van licht mogelijk is? Ik vraag dit voor een vriend.”

De Ferrari-man is de komende dagen ook in Italië, waar dit weekend de Grand Prix van Emilia-Romagna gehouden wordt op het circuit van Imola. Horlogeproducent Richard Mille is al lange tijd sponsor van Leclerc, vorig jaar werd het bedrijf ook partner van Ferrari. Het is niet de eerste keer dat een Formule 1-coureur overvallen wordt. Lando Norris werd vorig jaar na de finale van het EK voetbal in Londen ook bestolen. Hij verloor eveneens een horloge van Richard Mille.

Leclerc staat nog altijd aan kop in het Formule 1-wereldkampioenschap. Hij won eerder dit seizoen de GP van Bahrein en domineerde vorige week in de GP van Australië.