Gasly: Updates op Imola worden een grote test voor AlphaTauri

Pierre Gasly scoorde in Jeddah en Australië punten voor AlphaTauri, maar is na het succes van 2021 op zoek naar meer. Bijna alle F1-teams komen aankomend weekend met updates en dat kan de pikorde behoorlijk veranderen. Volgens de Fransman gaat aankomend weekend een indicatie geven op welke positie het team van AlphaTauri de rest van het F1-seizoen ongeveer gaat doorbrengen. Afgelopen jaar kwalificeerde Gasly zich op de vijfde stek op Imola. Hij weet wat de AT03 nodig heeft om weer het gevecht aan te gaan in de voorhoede van de middenmoot.

"We hebben echt wel nieuwe onderdelen nodig, ondanks dat we niet heel langzaam zijn. Ik denk niet dat we veel te kort komen, maar we moeten blijven ontwikkelen om het tempo van andere teams bij te houden", vertelt Gasly in aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna. "Persoonlijk kijk ik erg uit naar wat het ons gaat opleveren. We weten dat dit seizoen voornamelijk draait om ontwikkeling. De formaties die het snelste ontwikkelen, krijgen uiteindelijk een beter seizoen. Dit is voor ons in ieder geval een grote test, dus hopelijk levert het ons op wat we verwachten."

Normaal gesproken is de start van het Europese F1-seizoen hét moment voor teams om met grote updates te komen, maar deze keer is dat anders. Op het circuit van Imola vindt namelijk de eerste sprintrace van 2022 plaats en dat betekent een andere indeling van het weekend. Hierdoor is er minder tijd om nieuwe onderdelen grondig te testen en te evalueren. Dit heeft Ferrari doen besluiten dergelijke upgrades uit te stellen tot het Spaanse Grand Prix-weekend in Barcelona.

AlphaTauri bezet momenteel de achtste plaats in het constructeurskampioenschap, met alleen Williams en Aston Martin achter zich. Op de vraag, met in het achterhoofd het tempo van Alpine en Haas, of hij bang is voor een lastig seizoen, antwoordt Gasly optimistisch: "De auto wordt in de komende weken flink doorontwikkeld. Ik vertrouw op het team en ik vertrouw op de upgrades. Australië was vrij lastig voor ons. McLaren en Alpine hebben een flinke stap gemaakt, dus ik denk dat we blij mogen zijn als we al punten scoren."