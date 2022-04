Mazepin geeft Haas tik op de vingers: Vragen nu zelfs extra geld

Nikita Mazepin werd kort voorafgaand de start van het F1-seizoen aan de kant gezet door Haas F1 Team vanwege de Russische invasie in Oekraïne. De Amerikaanse formatie vond het onhoudbaar om met hem en zijn sponsoren door te gaan. Ook de overeenkomst met geldschieter Uralkali, het bedrijf van vader Dmitry Mazepin, werd stopgezet. Direct na de breuk eiste Uralkali dat Haas de vooruitbetalingen voor 2022 zou terugstorten, aangezien de deal niet werd doorgezet. Haas heeft echter duidelijk aangegeven dat de 13 miljoen dollar niet wordt terugbetaald en eist juist een extra 8,6 miljoen dollar als compensatie voor de winstderving.

F1-teams en hun gedrag

Een hereniging met Haas in de toekomst is onwaarschijnlijk, maar dat weerhoudt Mazepin er niet van om weer te dromen over een comeback in de Formule 1. Maar voordat de Rus zijn opties overweegt, vindt hij dat er vragen moeten worden gesteld over hoe F1-teams zich moeten gedragen. In gesprek met CNN zegt Mazepin dat zijn neutrale houding over de oorlog tegen hem gebruikt kan worden bij een mogelijke terugkeer in F1. "Iedereen heeft het recht om zich uit te spreken of juist niet te spreken. De FIA heeft mij in staat gesteld mee te doen, zolang ik neutraal ben", laat hij bij de Amerikaanse zender weten. "Ik vind het grootste probleem dat teams sponsorgeld mogen houden zonder dat ze het contract naleven. Ze vragen zelfs om meer, ook al zeggen ze dat ze geen geld uit Rusland willen. Ik weet het niet, maar de waarden in de sport moeten grondig worden bekeken."

"Het voelt nog niet af voor mij"

Mazepin voelt dat zijn werk in F1 er nog niet op zit. Zijn debuutseizoen werkte hij af in een waardeloze auto. Op de vraag wat zijn vooruitzichten zijn om in de toekomst nog een F1-zitje te vinden, antwoordt de Rus. "Dat is op dit moment lastig om te zeggen, helemaal omdat ik weet dat ik mijn zitje ben kwijtgeraakt. Ik heb zeventien jaar lang geprobeerd om in F1 te komen en dat uiteindelijk lukte dat. Maar dat is maar een klein probleem als je ziet welke dingen er op dit moment in de wereld gebeuren. Het liefst keer ik terug naar de sport. Ik heb het gevoel dat daar nog unfinished business ligt, maar ik moet wachten tot het allemaal wat rustiger is. Ik weet niet eens of ik terug kan komen. Haas heeft naar mijn mening niet eerlijk gehandeld."

Hoewel Mazepin terughoudend is in zijn mening over de invasie in Oekraïne, geeft hij wel toe dat het een pijnlijke situatie is. "Ik zie maar een klein beetje vanuit Moskou, maar het is heel pijnlijk. Ik voel het zeker", gaat hij verder. "Ik leefde al 23 jaar in een rustige wereld. Maar gezien mijn positie als sporter is het belangrijk om neutraal te blijven. Ik vind dit ook belangrijk en heb daarom ook een stichting opgericht voor atleten die neutraal willen zijn en blijven."