VIDEO: Perez schrijft setje banden af met spin in eerste training Frankrijk

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Frankrijk was nog geen twintig minuten bezig toen Sergio Perez in de fout ging. Terwijl hij op dat moment al de tweede tijd had gereden, ging de Red Bull Racing-coureur achterstevoren in de chicane van bochten 3 en 4. Hij nam iets te veel snelheid mee over de kerbstone aan de binnenkant van bocht 3, waardoor er wat onbalans in de RB18 kwam. Het corrigeren daarvan leidde tot een spin, waarmee hij bijna in de bandenstapels eindigde. Dat gebeurde niet, waardoor Perez op eigen kracht terug kon keren naar de pits. Daar kon hij zijn gehavende banden laten vervangen.

Dat de omstandigheden op Circuit Paul Ricard niet eenvoudig zijn, bleek wel door het tweede foutje dat Perez later in de eerste training maakte. Toen schoof hij even rechtdoor in de eerste bochtencombinatie.

Mis niets van de training met ons liveblog: F1 GP Frankrijk 2022 liveblog: Volg de eerste vrije training