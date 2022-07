Onder ziedend warme omstandigheden zijn de coureurs vrijdag begonnen aan het Formule 1-weekend op Paul Ricard. Het kwik wees bij aanvang van de eerste training 30 graden aan, terwijl de temperatuur van het asfalt maar liefst 54 graden bedroeg.

Voor de tweede keer dit jaar kwam er naast Max Verstappen nog een andere Nederlander in actie. Nyck de Vries mocht de eerste vrije training rijden voor Mercedes, nadat hij eerder dit jaar in Spanje al een oefensessie voor Williams had gedaan. De reservecoureur van de Duitse fabrieksformatie stapte in de W13 van Lewis Hamilton, die Frankrijk had aangewezen als de race waar hij de eerste training wel kon missen. Alle racerijders moeten dit jaar een vrijdagsessie afstaan aan een rookie.

Carlos Sainz, die dit weekend een motorische gridpenalty moet incasseren omdat hij naar zijn derde control electronics is gewisseld, was de eerste die een tijd op de klokken bracht met 1.39.577, maar zag teamgenoot Charles Leclerc daarna ruim sneller gaan met 1.37.420. Verstappen meldde zich na een kleine tien minuten bovenaan met 1.35.727 en scherpte de snelste tijd vervolgens aan naar 1.34.991. Red Bull-teamgenoot Sergio Perez maakte een spin bij de vierde bocht en stond na de eerste runs op P2 met 1.35.562, terwijl Leclerc met 1.35.821 op de derde stek stond.

Waar Red Bull en Ferrari de dag op de zachte band begonnen, ging Mercedes, waarvan dit weekend een en ander wordt verwacht doordat het gladde asfalt beter bij de W13 zou passen, op de medium band op pad. George Russell stond in de openingsfase van de training vierde met 1.35.851, terwijl De Vries op een halve seconde van de vaste Mercedes-coureur de zesde tijd reed met 1.36.322. De Nederlander had een momentje waarbij hij hard over de kerbstones denderde maar hield de W13 onder controle.

De sessie was halverwege toen Verstappen de lat nog iets hoger legde door op een nieuwe set softs rond te gaan in 1.34.346, maar moest P1 even later aan Sainz laten, die zijn Ferrari naar 1.34.268 stuurde. De Vries was inmiddels ook op zachte banden onderweg en ging met zijn Mercedes naar 1.35.426, waarmee hij naar de zesde positie klom, alvorens een plekje te zakken doordat Russell 1.35.256 noteerde.

Met nog iets meer dan twintig minuten te gaan ging Verstappen paars in zowel de eerste als de tweede sector. Bij de twaalfde bocht aangekomen had de Limburger echter een momentje waardoor hij zich niet verbeterde in het laatste gedeelte. Met 1.34.021 keerde hij echter alsnog terug op P1. Leclerc kwam kort daarop vervaarlijk dichtbij met 1.34.104 om er na een bezoek aan de pits op gebruikte zachte banden onder te gaan met 1.33.930.

De laatste fase van de training stond in het teken van long runs. Leclerc bleef daarmee snelste, voor Verstappen. Sainz bleef op drie tienden van zijn teamgenoot steken op P3. Russell besloot de eerste actie van het weekend als vierde, maar moest al bijna een seconde toegeven op de mannen vooraan. Pierre Gasly ging een fractie langzamer dan de Mercedes-coureur en was vijfde.

Perez had meerdere momentjes waarbij hij van de baan raakte en stond bij het zwaaien van de vlag zesde. Lando Norris en Alexander Albon reden respectievelijk de zevende en achtste tijd. De Vries had met 22 ronden een productieve training en was met zijn vroege 1.45.426 uiteindelijk negende. Daniel Ricciardo completeerde de top-tien. Robert Kubica reed met de Alfa Romeo van Valtteri Bottas en was voorlaatste. Alleen Williams-rijder Nicholas Latifi ging langzamer dan de Pool.

De tweede training voor de Formule 1 Grand Prix van Frankrijk begint om 17.00 uur.

