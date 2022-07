Met nog zo'n vijftien ronden te gaan in Oostenrijk maakte Carlos Sainz jacht op de tweede plek van Max Verstappen, toen de Ferrari-motor in zijn F1-75 de geest gaf. Het zorgde voor brand aan boord van de auto en enkele hachelijke momenten voor de Spanjaard, die moeilijk uit zijn auto kon komen doordat deze op een helling stond. Uiteindelijk bleef Sainz ongedeerd, maar voor zijn motorische situatie is het incident op de Red Bull Ring rampzalig gebleken. In Oostenrijk zat hij met alle motorcomponenten al op de limiet, met uitzondering van de energieopslag.

Als Sainz voorzien zou worden van een nieuwe krachtbron, dan zou dat dus leiden tot een gridstraf voor de Grand Prix van Frankrijk. Op de donderdag in Le Castellet verklaarde Sainz dat Ferrari nog geen besluit had genomen over het wisselen van de motor, maar inmiddels is duidelijk dat het team dit toch doet. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar heeft een nieuwe energieopslag en een nieuw exemplaar van de elektronica ontvangen. Het is zijn derde exemplaar van de elektronica en daardoor gaat hij over de limiet van twee heen, wat hem op een gridstraf van tien plaatsen komt te staan. Qua energieopslag is het zijn tweede exemplaar, waardoor hij op dat vlak de limiet heeft bereikt.

Mogelijk volgen er later dit weekend nog meer gridstraffen voor Sainz. Vermoedelijk komt hij tijdens de vrijdagse trainingen in actie met een oude, iets meer versleten krachtbron die in de aanloop naar de zaterdagse actie gewisseld gaat worden. Als Sainz dan wél wordt voorzien van nieuwe motorcomponenten, dan volgt mogelijk een grotere gridstraf dan tien plaatsen. Deze werkwijze zou niet vreemd zijn voor Ferrari, dat in Canada op dezelfde manier te werk ging toen Charles Leclerc een gridstraf opliep vanwege het gebruiken van te veel motorcomponenten.

Sainz is overigens niet de enige coureur die voor VT1 in Frankrijk is voorzien van nieuwe motorcomponenten. Lewis Hamilton (met Nyck de Vries in zijn plaats) heeft een nieuwe verbrandingsmotor, MGU-H, energieopslag en elektronica gekregen, maar blijft binnen de limiet en krijgt dus geen gridstraf. Mercedes-teamgenoot George Russell heeft eveneens een nieuwe energieopslag en elektronica gekregen, terwijl Zhou Guanyu is voorzien van een nieuwe energieopslag. Voor Lando Norris en Max Verstappen is er intussen een nieuw uitlaatsysteem, maar voor al deze rijders levert dit geen gridstraf op.