VIDEO: Perez parkeert RB19 in grindbak en veroorzaakt code rood in Q1 De kwalificatie van Sergio Perez voor de Grand Prix van Australië is uitgelopen op een drama. De coureur van Red Bull Racing had nog geen tijd op de klokken staan, toen hij zijn bolide in de grindbak van bocht 3 parkeerde. Hoewel de auto niet beschadigd raakte, kon hij zijn auto niet uit het grind bevrijden. Zodoende werd hij ridder te voet en weet Perez dat hij zondag voor een flinke klus staat in Melbourne, omdat hij van achteraf aan de race moet beginnen. Het incident zie je in de onderstaande video.