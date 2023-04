VIDEO: Verstappen snelste in Q1, De Vries gaat mee naar Q2 Het eerste deel van de kwalificatie zit erop en Max Verstappen heeft daarin laten zien de favoriet te zijn voor pole-position. De Red Bull-coureur klokte de snelste tijd in Q1 en gaat zo dus door naar Q2, waar hij gezelschap krijgt van onder meer landgenoot Nyck de Vries. Voor lokale held Oscar Piastri, Zhou Guanyu, Logan Sargeant, Valtteri Bottas en de van de baan geraakte Sergio Perez zit de kwalificatie er inmiddels op. Bekijk de slotfase van Q1 in de onderstaande video.